Apple App Store usuwa aplikację randkową dla osób nieszczepionych

Fałszywe treści możemy przeczytać już nie tylko w komentarzach. Co robić w sytuacji, gdy powstają całe aplikację, promujące fake newsy?

Apple usuwa Unjected, aplikację randkową dla osób nieszczepionych, z powodu antyszczepionkowych treści. Według deweloperów Unjected jest platformą, która zapewnia użytkownikom przestrzeń, gdzie mogą dopasować się z innymi użytkownikami wspierającymi "autonomię medyczną i wolność słowa". Założyciele aplikacji randkowej są również zaangażowani w podobny konflikt z Google dotyczący ich aplikacji na Androida.

Strona podobno zawierała fałszywe informacje, że szczepionki na COVID-19 mogą służyć jako broń biologiczna, łączyć się z 5G i modyfikować geny. Google wysłał Unjected zawiadomienie 16 lipca, aby usunąć fałszywe treści i mylące informacje z witryny w ciągu dwóch tygodni. Po tym zawiadomieniu deweloperzy usunęli tylko część fałszywych twierdzeń. Aplikacja ma również konto na Instagramie, gdzie promuje swój punkt widzenia i nie powstrzymuje się od propagowania wprowadzających w błąd postów - na przykład o tym, że szczepionki mRNA zmieniają DNA człowieka.

Apple i Google dały jasno do zrozumienia, że nie będą zezwalać na istnienie aplikacji, które promują podobne treści. Są też informacje, że aplikacja zachęca swoich użytkowników do korzystania z podejrzanych taktyk, aby uniknąć regulacji Apple, co już jest wystarczającym powodem, aby zakazać Unjected w App Store.

