Apple AppStore z kolejnym rekordem finansowym

W okresie świąt Bożego Narodzenia użytkownicy urządzeń od Apple wydali w sklepie z aplikacjami łącznie 1,42 miliarda dolarów. To o 16 procent więcej, niż rok temu.

Pisaliśmy już, że iPhone był jednym z najpopularniejszych smartfonów, jakie były aktywowane w okresie świątecznym. Co ciekawe spory odsetek aktywacji stanowiły starsze modele takie, jak iPhone 7 i 6 Plus. Nowi oraz obecni użytkownicy wydali rekordową sumę pieniędzy w sklepie z aplikacjami Apple AppStore.

Źródło: apple.com

Apple w 2019 roku po raz pierwszy od wielu lat zmieniło swoje prognozy co do przychodów na niższe. Początek 2020 roku jest dla giganta z Cupertino znacznie bardziej przyjazny.

Pracownicy działu marketingu firmy Apple opublikowali dziś nowy komunikat prasowy, w którym starszy wiceprezes Apple do spraw oprogramowania i usług internetowych Eddy Cue oficjalnie ogłosił, że "rok 2019 był największym rokiem w historii usług Apple". Stało się to dzięki wprowadzeniu wielu nowych serwisów opartych na modelu subskrypcyjnym. Mowa Apple TV+, Apple News+ oraz Apple Arcade, które zaliczyły udany debiut rynkowy.

Popularny sklep z aplikacjami jest odwiedzany średnio przez ponad pół miliarda użytkowników tygodniowo, a od uruchomienia w 2008 roku wygenerował już ponad 155 miliardów dolarów zarobku dla programistów, którzy za jego pośrednictwem sprzedają swoje aplikacje i gry.

Ponad jedna czwarta z tej sumy pochodzi jedynie z ostatniego roku, a statystyki pokazują, że trend zwyżkowy nadal się utrzymuje.

W okresie świątecznym (od Wigilii do Nowego Roku) konsumenci wydali w App Store 1,42 miliarda dolarów. Stanowi to znaczny, aż 16 procentowy wzrost w stosunku do zeszłego roku. To także najlepsze dla AppStore pod względem przychodu święta Bożego Narodzenia.

Apple poinformowało, że w ciągu Nowego Roku 2020 w ciągu 24 godzin użytkownicy wydali aż 386 milionów dolarów, co stanowi 20 procentowy wzrost w porównaniu z 2019 rokiem.

W komunikacie prasowym brakuje dokładnych informacji na temat przychodów, jakie wygenerowały usługi Apple TV+, Apple Arcade i Apple News+, które zostały uruchomione w 2019 roku.

Źródło: apple.com, phonearena.com