Apple Arcade z nową, tańszą roczną subskrypcją

Apple pozwala wykupić usługę na rok z góry i oszczędzić niespełna 50 zł.

Apple od pewnego czasu skupia się nie tylko na produkcji sprzętu i rozwoju oprogramowania, ale także usługach. Ostatnimi czasy na rynku pojawiły się usługi takie, jak Apple News+ (niedostępne oficjalnie w Polsce), Apple TV+ oraz Apple Arcade. Pierwsza z nich jest niczym innym, jak płatnym agregatorem zapewniającym dostęp do najnowszych wiadomości i reportaży, a także znanych na całym świecie dzienników/czasopism/magazynów. Apple TV+ to odpowiedź na coraz popularniejsze usługi strumieniowego przesyłania seriali i filmów. Gigant z Cupertino zainwestował ogromną sumę pieniędzy, aby dzięki hitom takim, jak The Morning Show, See, For All Mankind i wielu innym może obrać sobie za konkurencję Netflix'a - najpopularniejszy obecnie serwis streamingowy. Ostatnia usługa jest z kolei konkurencją dla Microsoftu i Sony. Apple Arcade to nic innego, jak mobilny odpowiednik usług takich, jak Xbox Game Pass czy EA Access.

Źródło: apple.com

Dzięki Apple Arcade w zamian za stałą opłatę użytkownik otrzymuje dostęp do wielu gier na urządzenia z systemami iOS, iPadOS oraz macOS. Dodatkowo wszystkie aplikacje w usłudze nie posiadają reklam i można je pobrać do trybu offline. W uruchomienie Apple Arcade zaangażowane zostały takie studnia, jak Capcom, SEGA, Lego i wiele innych.

Do tej pory Apple Arcade dostępne było w formie miesięcznej subskrypcji, która w naszym kraju kosztuje 24,99 zł miesięcznie. Dodatkowo Apple oferuje jeden darmowy miesiąc próbny. Zaledwie kilkanaście godzin temu producent zdecydował się uruchomić nową możliwość subskrypcji. Od teraz można wykupić Apple Arcade na rok z góry. Subskrypcja kosztuje 249,99 zł i pozwala zaoszczędzić 49,98 zł. Normalnie Apple Arcade kosztuje 24,99 zł miesięcznie przy rozliczaniu comiesięcznym. W opcji rocznej koszt miesięczny to niespełna 21 zł.

Źródło: gsmarena.com