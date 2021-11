Apple Car bez kierownicy i pedałów?

Wygląda na to, że rozwój w pełni autonomicznego systemu jazdy jest priorytetem firmy Apple.

Jak wynika z ostatniego raportu Bloomberga, Kevin Lynch zdecydował się odejść od planów stworzenia pojazdu z możliwościami samodzielnej jazdy. Zamiast tego skupi się on na rozwoju Apple Car, w którym podobno nie będzie kierownicy.

Apple chciałoby wypuścić na rynek swoje samochody w ciągu najbliższych czterech lat, jednak niektórzy insiderzy twierdzą, że najwcześniej będzie to możliwe dopiero w 2025 roku. Wiadomo również, że ostatnio do projektu dołączyło kilka znanych osób, jak na przykład Christopher Moore - były dyrektor do spraw rozwoju oprogramowania Autopilot w Tesli.

Niestety Apple nadal nie znalazł producenta samochodów, który byłby partnerem w projekcie. Firma już wcześniej informowała o trwających negocjacjach z Hyundai, Kia, a nawet LG Electronics, jednak żadna umowa nie ujrzała jeszcze światła dziennego - przynajmniej publicznie.

Nie ma w tym nic dziwnego, że duże marki samochodów nie są chętne do współpracy - miałyby dostarczać części do samochodów, które ostatecznie nosiłyby nazwę Apple. Firma jest w pełni świadoma tego faktu. W konsekwencji, może ona przygotowywać się do prowadzenia całego procesu rozwoju na własną rękę - podobnie jak to było w przypadku Tesli.

Nowe plany Apple są naprawdę ambitne - Bloomberg twierdzi, że firma ma teraz na celu opracowanie samochodu bez kierownicy lub pedałów, a system informacyjny będzie wyświetlany na zamocowanym w środku deski rozdzielczej iPadzie. Odejście Apple od konwencji może rzeczywiście udowodnić zdolność firmy do innowacji poza branżą komputerową i mobilną.

