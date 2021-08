Apple Car - wyświetlacze zamiast kierunkowskazów?

Do sieci trafiły ciekawe plotki dotyczące samochodu Apple. Możliwe, że gigant z Cupertino zdecyduje się na niespotykane rozwiązanie.

O tym, że Apple pracuje nad własnym samochodem wiemy nie od dziś. Firma stara się w tajemnicy utrzymać cały proces projektowania auta, ale co jakiś czas do sieci trafiają nowe plotki dotyczące Apple Car.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy dowiedzieliśmy się, że samochód z logo nadgryzionego jabłka od początku projektowany jest jako auto elektryczne. W budowę zaangażowany miał być koncern Hyundai-Kia, ale finalnie obie firmy ucięły plotki.

Teraz do Internetu przedostały się informacje na temat jednego z systemów bezpieczeństwa, który może trafić na pokład samochodu firmy Apple. Okazuje się, że pojazd może przekazywać innym uczestnikom ruchu swoje intencje z wykorzystaniem ekranów LED rozmieszczonych na powierzchni całego auta. Rozwiazanie to ma informować o przyszłych działaniach systemu jazdy autonomicznej.

Do urzędu patentowego Stanów Zjednoczonych trafił wniosek opisany jako "Exterior Lighting and Warning System" (zewnętrzny system wizualizacji i ostrzegania). Wynika z niego, że Apple pracuje nad sposobem wizualizacji działań systemu jazdy autonomicznej. Dotychczas żadnemu z producentów samochodów nie udało się wdrożyć podobnego rozwiązania.

Gigant z Cupertino zamierza wykorzystać złożony system oświetleniowy składający się z wielu paneli LED, które bedą informować innych uczestników ruchu o poczynaniach pojazdu.

System zakłada stworzenie systemu wyświetlaczy znajdujących się dookoła całego samochodu. Rozwiazanie ma pozwalać na wyświetlanie tekstu.

Gigant z Cupertino opisuje możliwości wyświetlaczy. Mają być one w stanie przekazywać informację o prędkości w stosunku do pojazdu jadącego z tyłu, wyświetlać czas do wykonany następnej akcji oraz wyświetlanie innych komunikatów. Całość przybierze formę graficzną, tekstową lub krótkich animacji wideo.

Dodatkowo wyświetlacze witać będą i żegnać kierowcę w ramach świateł Follow Me Home.

Patent pierwotnie złożony został prawie trzy lata temu. Na ewentualną implementację systemu będziemy musieli zaczekać co najmniej kilka lat. Pojazd od Apple nie pojawi się na rynku zbyt szybko.