Apple CarKey - udostępnianie samochodu za pomocą wiadomości

Najnowsza beta iOS 13.4 przynosi kolejne informacje na temat CarKey.

Producenci technologiczni coraz bardziej ingerują w świat motoryzacji. Po rewelacyjnie przyjętych systemach Apple CarPlay oraz Android Auto najwięksi giganci planują zwiększyć integrację smartfonów z naszymi samochodami. W najnowszej becie systemu iOS 13.4 odnaleziono kawałki kodu odnoszące się do Apple CarKey - nowego rozwiązania pozwalającego udostępnić swój pojazd rodzinie lub znajomym.

Źródło: bmw.com

Dzięki CarKey w połączeniu z Apple Pay i Wallet użytkownicy iPhone'ów być może już niedługą będą mogli całkowicie porzucić korzystanie z klasycznego portfela oraz kluczyków do samochodu.

Rozwiązanie CarKey ma pozwolić na odblokowania, zablokowanie oraz uruchomienie pojazdu kompatybilnego z technologią NFC. Wirtualny kluczyk do takiego auta znajdować się będzie w doskonale znanej aplikacji Wallet, która obecnie służy do obsługi Apple Pay oraz przetrzymywania kart pokładowych/biletów lotniczych. Kluczyki do auta znajdujące się w Wallet będzie można zdalnie udostępnić innym użytkownikom ekosystemu Apple bezpośrednio za pomocą wiadomości.

Oznacza to, ze właściciel będzie w stanie tymczasowo udostępnić swój pojazd innej osobie, a następnie odebrać dostęp, gdy ten nie będzie już konieczny. Istnieje również możliwość stałego przyznania dostępu do samochodu wybranym osobom. Rozwiązanie to pozwoli również oddać samochód do mechanika po godzinach pracy. Dzięki zdalnemu udostępnieniu kluczyka będzie on mógł w czasie pracy wprowadzić swoje auto do warsztatu oraz zająć się naprawą.

CarKey ma być bezpieczniejszy od klasycznego kluczyka, a wszystko dzięki dodatkowym zabezpieczeniom biometrycznym - w zależności od posiadanego modelu iPhone'a będzie to Touch ID lub Face ID. Podobnie, jak w Apple Pay dopiero po potwierdzeniu własnej tożsamości możliwe będzie otwarcie i uruchomienie pojazdu.

Funkcja CarKey nawet, gdy zostanie udostępniona w tym roku to minie jeszcze wiele lat, zanim stanie się popularna. Do działania konieczne są nowe samochody z zaimplementowanym NFC oraz specjalnym oprogramowaniem. CarKey ma być kompatybilny z Digital Key 2.0. Oba rozwiązania korzystają z NFC, co ułatwi implementacje.

Źródło: digitaltrends.com