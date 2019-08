Apple Card kolejną wpadką jakościową

Najnowsza karta Apple Card jest tak samo niepraktyczna, jak ładna.

Apple właśnie zaliczyło kolejną wpadkę jakościową. Strona wsparcia producenta w specjalnym materiale informuje, że materiały takie, jak skóra oraz denim mogą permanentnie odbarwić nową kartę płatniczą Apple Card wykonaną z tytanu. Przy okazji dodano bardzo ciekawą sekcję informującą o czyszczeniu Apple Card.

Źródło: techadvisor.co.uk

Przewodnik stwierdza, że "Niektóre tkaniny, takie jak skóra i denim, mogą powodować trwałe przebarwienia, które nie zmyją się", co oznacza, że użytkownicy karty nie powinni wkładać jej do swoich skórzanych portfeli, ponieważ najprawdopodobniej skończy się to fizycznym uszkodzeniem obudowy. Przedstawiciele firmy informują, że białe wykończenie jest "osiągane poprzez wielowarstwowy proces powlekania" oraz jest wrażliwe na uszkodzenia.

Podane informacje przypominają nam nieco o iPhone'ie 7 w kolorze Onyx Black, który wyglądał olśniewająco, ale rysował się już etapie produkcji. Czarna błyszcząca obudowa była bardzo ładna jedynie na renderach. Kilku tygodniowe egzemplarze używane bez pokrowca wyglądały, jak aluminiowy model po dwóch latach bardzo intensywnego użytkowania. Firma Apple zaleciła wtedy, aby korzystać z iPhone'a 7 Onyx Black w futerale.

Nie dziwi nas fakt, że kolor Onyx Black, który w przeciwieństwie do innych wariantów kolorystycznych dostępny był jedynie w droższych wersjach z większą ilością pamięci masowej nie jest już dostępny.

Co ciekawe firma Apple umieściła dwu etapową instrukcję czyszczenia nowej karty Apple Card.

Oto ona:

"Delikatnie wytrzyj miękką, lekko wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką z mikrofibry"

"Zwilż miękką ściereczkę z mikrofibry z alkoholem izopropylowym i delikatnie wytrzyj kartę"

Apple umożliwia również wymianę karty na nowy egzemplarz, jeżeli okaże się, że nie da się jej wyczyścić.

Apple Card dostępna jest w chwili obecnej w Stanach Zjednoczonych. Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się również w innych krajach. Apple Card powstała, ponieważ Stany Zjednoczone są bardzo konserwatywne w kontekście płatności. W wielu miejscach akceptowana jest jedynie gotówka, terminale płatnicze nie mają funkcji płatności bezdotykowych, a banki nadal wydają karty magnetyczne. Ponieważ na lokalnym rynku Apple Pay sprawdza się dużo gorzej, niż na przykład w Polsce firma zaoferowała fizyczną kartę płatniczą.