Apple Card z nową funkcją ułatwiającą planowanie wydatków

Apple pozwoliło swoim użytkownikom na eksport transakcji z ostatniego miesiąca.

Apple Card czyli karta kredytowa od Apple zintegrowana z aplikacją Wallet na wszystkich urządzeniach z Cupertino została zaprezentowana w marcu 2019 roku podczas konferencji Apple Special Event. Inicjatywa powstała dzięki współpracy z bankiem Goldman Sachs oraz operatorem kart MasterCard.

Źródło: apple.com

Po testach Apple Card zostało oficjalnie uruchomione w sierpniu 2019 roku na chwilę przed premierą iOS 13. Jest to jedna z kilku nowych usług, które zostały wprowadzone przez Apple w 2019 roku.

Niestety producent zapomniał o kilku istotnych elementach. Posiadając kartę płatniczą dobrze jest śledzić swoje miesięczne wydatki. Opcja ta staje się jeszcze przydatniejsza gdy mówimy o karcie kredytowej, a w rzeczywistości taką kartą jest Apple Card. Niezwykle łatwo jest robić zakupy i płacić za nie z opóźnieniem, ale brak kontroli nad pieniędzmi może mieć tragiczny w skutkach finał.

Wszyscy posiadacze Apple Card do tej pory musieli bardzo uważnie pilnować swoich finansów i robić to ręcznie, ponieważ aplikacja Wallet nie pozwalała na sprawne zarządzanie finansami. Na szczęście od 21 stycznia 2020 roku użytkownicy kart od Apple mogą wyeksportować swoje miesięczne transakcje. Oznacza to, że klienci mogą pobrać wszystkie dane z dokonanych za pomocą Apple Card zakupów i zaimportować je do własnych aplikacji finansowych. Rozwiązanie to pozwoli im lepiej zorientować się w swoich wydatkach i lepiej zarządzać pieniędzmi z jednego miejsca.

Obecnie jedynym formatem, w jakim możemy wyeksportować dane z Apple Card jest .CSV. W przyszłości Apple zamierza dodać obsługę innych formatów z Open Financial Exchange na czele, ale w chwili obecnej nie wiemy, kiedy się to stanie. Funkcja eksportu powinna się pojawić u wszystkich użytkowników. Rozwiązanie to aktywowane jest po stronie serwera firmy Apple. Żadna aktualizacja aplikacji, ani urządzenia nie jest wymagana.

Apple informuje, że jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z funkcji eksportu danych do pliku .CSV. Powinno się to zmienić w ciągu najbliższych godzin.

Źródło: ubergizmo.com