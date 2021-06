Apple Glasses już w 2022 roku?

Nowe urządzenie od Apple może być kolejnym etapem w rozwoju technologii urządzeń przenośnych i rozszerzonej rzeczywistości.

O możliwości powstania zaawansowanych technologicznie okularów spekulowano już na początku roku. Niektóre z plotek mówiły nawet o możliwym ogłoszeniu podczas niedawno zakończonej konferencji WWDC. Tak się jednak nie stało i wciąż brak nam oficjalnych informacji od amerykańskiego giganta w tej sprawie.

Nowe wiadomości pochodzą od Ming-Chi Kuo, analityka rynku, który wielokrotnie trafnie przewidywał kolejne ogłoszenia i premiery Apple. Jego ostatni raport, cytowany przez MacRumors, mówi, że Apple planuje wypuszczenie urządzeń wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości w drugim kwartale 2022 roku.

Należy jednak nieco krytycznie spojrzeć na te informacje, ponieważ wcześniejsze raporty analityka Apple mówiły, że tego typu urządzenie ma pojawić się jeszcze w tym roku. Tak więc przewidywana data debiutu okularów AR zmienia się dosyć często, a brak jakiejkolwiek informacji na ich temat w trakcie WWDC pozwala przypuszczać, że wciąż są one melodią przyszłości.

Inną z niewiadomych jest też faktyczny typ nowego urządzenia. Czy będą to okulary z możliwością wyświetlania obrazu, podobne do Google Glasses, czy może jednak pełnoprawne gogle VR. Jeżeli będą to inteligentne okulary, to możemy oczekiwać ogłoszenia w niedalekiej przyszłości, aby Apple było w stanie „wyrobić się” na możliwy termin w pierwszej połowie 2022 roku. Możemy jednak zakładać, niezależnie od terminu premiery okularów, że ich cena będzie dość wysoka, a ilość ograniczona, więc nie każdy będzie mógł pozwolić sobie na ich zakup.

Możemy także spodziewać się, że w 2022 roku Apple zaprezentuje swoje gogle VR, a inteligentne okulary zostaną wprowadzone na rynek dopiero w kolejnych latach.

