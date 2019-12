Apple Mac Pro kosztuje tyle co mieszkanie, ale to cena akcesoriów powala

Nowy Mac Pro trafił do sprzedaży. Komputer jest horrendalnie drogi i w jego cenie bez problemu można kupić mieszkanie. Ale w końcu to sprzęt dla profesjonalistów i jego cena nie powinna dziwić. Ale dlaczego akcesoria do niego są tak kosmicznie drogie?

Sprzęt dla profesjonalistów, bez względu na dziedzinę, jest drogi. Żeby daleko nie szukać, spójrzmy choćby na buty do podnoszenia ciężarów za 1000 zł, korpusy aparatów za 15 000 zł, obiektywy za podobne kwoty, czy kamery telewizyjne za nawet kilkaset tysięcy złotych. Dlatego też cena najmocniej wyposażonego Maca Pro wynosząca ponad 250 000 zł nie powinna kompletnie nikogo dziwić. Oglądaliście Avengersów, Grę o Tron, zobaczycie Wiedźmina Netflixa? To właśnie na takich komputerach jak Mac Pro te tytuły były montowane i za ich pomocą powstawały efekty specjalne. Przy budżetach sięgających dziesiątki milionów dolarów, 250 tys. wydane na komputer to nie są wcale duże kwoty. W podstawowej wersji Mac Pro kosztuje 27 999 zł i składa się z: 8-rdzeniowego procesora Intel Xeon W 3,5 GHz,

32 GB pamięci RAM (DDR4, 4 x 8 GB),

grafiki Radeon Pro 580X 8 GB (GDDR5),

dysku SSD 256 GB,

obudowy na nóżkach ze stali nierdzewnej, myszki Magic Mouse 2 i klawiatury Magic Keyboard. A teraz sprawdźmy co znajdziemy w najdroższej opcji (w nawiasie znajduje się kwota dopłaty do poszczególnych opcji): 28-rdzeniowy procesor Intel Xeon W 2,5 GHz, Turbo Boost do 4,4 GHz (+33 600 zł),

1,5 TB pamięci RAM (12 x 128 GB, DDR4) (+120 000 zł),

dwa procesory Radeon Pro Vega II Duo, każdy 2x32 GB pamięci HBM2 (+51 840 zł),

dysk SSD 4 TB (+6 720 zł),

karta Apple Afterburnej (+9 600 zł),

oprogramowanie Final Cut Pro X (+1 399,99 zł) i Logic Pro X (+ 949,99 zł). O ile ceny podzespołów mogą być zrozumiałe, tak przy niektórych akcesoriach nie trudno jest odnieść wrażenie, że ktoś chce na nas przesadnie zarobić. Kółka, tak zwykłe kółka doczepiane do obudowy kosztują 1 920 zł(!). Do tego monitor 6K Retina o przekątnej 32 cali w cenie 23 999 zł lub 27 999 zł (droższy wariant jest chroniony przez nanostrukturalne szkło). W zależności do tego, czy monitor chcemy postawić, czy powiesić, czeka nas kolejny wydatek. Uchwyt na ścianę kosztuje 999 zł, natomiast stopka na biurko... 4 799 zł.