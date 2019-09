Apple Music od teraz również w przeglądarce

Interfejs WWW jest nadal w wersji Beta. Apple przygotowuje się do wdrożenia Apple Music na komputerach z Windowsem.

Apple wprowadziło wersję beta Apple Music dostępną za pomocą przeglądarki sieciowej. Od teraz można będzie korzystać z usługi bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo Apple Music zadziała na Linuxie.

Nowość ta zostaje wprowadzona, ponieważ wraz z aktualizacją macOS Catalina, iTunes zostanie w całości zastąpiony przez aplikacje Apple Music. Oznacza to, że program iTunes dostępny będzie tylko i wyłącznie na Windows'a, ponieważ umożliwia on synchronizację urządzeń z iOS.

Apple w końcu po czterech latach od powstania usług zdecydowało się na wprowadzenie Apple Music w wersji przeglądarkowej. Posunięcie to wydaje się być znakomitym ruchem. W końcu konkurencyjne usługi takie, jak Spotify oferują taką możliwość już od ładnych kilku lat.

Logując się do Apple Music w wersji przeglądarkowej użytkownicy otrzymają pełen zestaw funkcji, a w nim dostępność do list odtwarzania, stacji radiowych, sekcji For You oraz muzyki zsynchronizowanej z biblioteką na innym urządzeniu.

Niestety brakuje kilku istotnych funkcji. Nie można uzyskać dostępu do stacji radiowej Beats 1 oraz inteligentnych list odtwarzania.

Apple wydaje się naprawiać błędy popełnione w przeszłości. Apple Music zostało zaprojektowane jako usługa dedykowana tylko i wyłącznie dla urządzeń Apple, co zemściło się na gigancie z Cupertino. Większość konkurencyjnych usług posiada podobne funkcje, kosztuje tyle samo, ale jest kompatybilna z o wiele większą liczbą urządzeń. Spotify dostępne jest zarówno na smartfonach, komputerach, ale także w samochodach i urządzeniach Smart Home.

Od teraz z Apple Music mogą skorzystać nie tylko posiadacze urządzeń od Apple lub smartfonów z Androidem.