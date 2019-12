Apple Music przez sześć miesięcy bez opłat

Apple na Black Friday oferuje 6 miesięcy Apple Music za darmo.

Apple Music to usługa strumieniowego przesyłania muzyki rozwijana przez Apple. Rozwiązanie to jest bardzo mocno zintegrowane z całym ekosystemem z Cupertino, co jest ogromną zaletą dla posiadaczy sprzętu Apple i zmorą dla osób posiadających również inny sprzęt. Mimo tego Apple Music w rekordowym tempie zyskało miliony subskrybentów.

Apple wraz z Shazam przygotowali specjalną ofertę na Black Friday. Gigant z Cupertino oferuje dwukrotnie dłuższy - sześciomiesięczny okres próbny swojej usługi Apple Music dla wszystkich użytkowników, którzy nie posiadają obecnie wykupionej subskrypcji. Aby zyskać dodatkowe sześć miesięcy trzeba kliknąć odpowiedni baner w aplikacji Shazam.

Co zrobić, aby uzyskać Apple Music na sześć miesięcy? Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Po zainstalowaniu aplikacji Shazam i przejściu do zakładki Biblioteka wyświetli się baner Wypróbuj Apple Music za darmo, ale okres wynosić będzie standardowe 3 miesiące, które Apple oferuje od zawsze.

Aby skorzystać z oferty umożliwiającej uzyskanie Apple Music za darmo na sześć miesięcy trzeba zmienić region urządzenia na jeden z wybranych: Stany Zjednoczone, Kanada oraz Wielka Brytania. W tym celu należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Język i Region > Region i wybrać jeden z wyżej wymienionych regionów.

Kolejnym krokiem jest ponowne uruchomienie urządzenia. Po zakończeniu tego procesu w aplikacji Shazam powinien pojawić się baner umożliwiający aktywację Apple Music na sześć miesięcy. Po rejestracji w Apple Music należy ponownie przejść do Ustawienia > Ogólne > Język i Region > Region i wybrać Polska.

Należy pamiętać również o automatycznym odnawianiu subskrypcji po zakończeniu darmowego, sześciomiesięcznego okresu próbnego. Po nim usługa kosztuje 19,99 zł miesięcznie.

Źródło: phonearena.com, macworld.co.uk