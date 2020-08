Apple Music zaktualizowane - interfejs z iOS 14 i nowa zakładka

Apple po cichu zaktualizowało webową wersję Apple Music. Popularny serwis streamingowy doczekał się aktualizacji interfejsu.

Apple uruchomiło nową wersję webową Apple Music w stadium Beta. Wśród nowości pojawiła się karta Słuchaj teraz (Listen Now) zamiast Dla Ciebie (For You).

Apple Music na urządzeniach Apple

Nowa zakładka z rekomendowanymi piosenkami jest bardzo podobna do poprzedniej Dla Ciebie. Lista jest cały czas aktualizowana zgodnie z naszymi preferencjami i ostatnio odtwarzanymi utworami.

Najnowsza wersja beta została zauważona przez portal 9to5Mac. Całość jest zgodna ze zmianami wprowadzonymi w najnowszych wersjach systemów operacyjnych - iOS 14, iPad OS 14 oraz macOS Big Sur, które nadal są obecnie w stadium rozwoju beta. Teraz - nieco ponad miesiąc po prezentacji systemów operacyjnych Apple zdecydować się na zaktualizowanie wersji webowej Apple Music.

Po raz pierwszy wersja webowa Apple Music pojawiła się na rynku we wrześniu 2019 roku. Od kwietnia 2020 roku możemy korzystać ze stabilnej wersji Apple Music w przeglądarce. Dzięki wersji webowej Apple Music dostępne jest na Windowsie, Linuxie oraz inteligentnych telewizorach z wbudowaną przeglądarką.

Apple Music w wersji webowej nie oferuje niektórych funkcji, które dostępne są w aplikacjach Apple Music. Mowa między innymi o tekstach piosenek wyświetlanych na żywo.

Strona Apple Music w wersji beta jest dostępna pod adresem beta.music.apple.com, natomiast standardowa strona jest nadal dostępna pod adresem music.apple.com.

Źródło: macrumors.com