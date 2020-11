Apple One More Thing - MacBook z ARM, Magic Mouse I nowe akcesoria

Apple zapowiedziało kolejną konferencję. Po zegarkach, tabletach i smartfonach czas na komputery Mac. Już 10 listopada zobaczymy pierwsze modele z układami ARM oraz dedykowane akcesoria.

Apple nie zwalnia tempa. Wczoraj wieczorem w sieci głośno było o kolejnej konferencji z cyklu Apple Special Event. Gigant z Cupertino rozesłał do dziennikarzy technologicznych zaproszenia na wydarzenie, które odbędzie się w przyszły wtorek - 10 listopada 2020 roku o 10 rano czasu lokalnego w Kalifornii.

MacBook Air

Wydarzenie o nazwie One More Thing poświęcone będzie komputerom Mac. Od czerwca tego roku wiemy, że Apple zamierza przejść na architekturę ARM i stosować w nowych komputerach własne procesory.

Co ciekawego Apple zaprezentuje na przyszłotygodniowej konferencji prasowej?

Dla użytkowników komputerów Mac z pewnością najważniejsza będzie premiera nowej wersji systemu operacyjnego macOS 11.0 Big Sur. System ten jest testowany od czerwca tego roku. To najdłuższy okres beta testów w historii macOS. Wszystko przez znaczne zmiany wizualne oraz architektoniczne. macOS Big Sur to pierwszy system z rodziny, który obsługuje architekturę x86 oraz ARM.

Kolejną nowością będą oczywiście komputer z procesorami ARM. Mówi się, że Apple wprowadzi na rynek nowe wariacje MacBook'a, MacBook'a Pro 13 oraz MacBook'a Air z procesorami ARM. Na rynku powinien pojawić się także Mac mini oraz być może Mac Pro. Niestety nie powinniśmy oczekiwać iMac'a z układem ARM.

Możliwe, że na rynku pojawi się odświeżony MacBook, który tym razem zaoferuje 13 calowy wyświetlacz w kompaktowej obudowie o masie własnej poniżej 1 kg.

Komiya po ogłoszeniu konferencji One More Thing przekazał kilka informacji. Spodziewa się on, że na rynku pojawi się topowy 12 rdzeniowy procesor Apple ARM. Trafi on do sprzedaży pod koniec tego roku lub na początku 2021 roku.

12 core Apple Silicon

12 core Apple Silicon

Next Month ~ Next Year — Komiya (@KOMIYA45020228) November 3, 2020

Dodatkowo Apple ma zaprezentować odświeżone akcesoria do komputerów Mac. Mowa o Magic Mouse oraz Magic Keyboard. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2015 roku, kiedy to akcesoria te otrzymały złącze Lightning do ładowania. Komiya informuje także o nowym przewodzie do ładowania z oplotem. Plotkowano o nim przed premierą iPhone'a 12.

for magic mouse — Komiya (@KOMIYA45020228) November 3, 2020

