Apple One More Thing - jak oglądać na żywo premierę komputerów Mac [10.11.2020]

Już 10 dziś Apple zaprezentuje pierwsze komputery Mac z procesorami ARM. Zobacz, jak oglądać na żywo najnowsze wydarzenie Special Event o nazwie One More Thing.

Apple przygotowuje trzecią konferencję w przeciągu ostatnich trzech miesięcy. Po wrześniowym wydarzeniu Time Flies (premiera Apple Watch Series 6/SE oraz iPad'a Air) oraz październikowej premierze iPhone'a 12 nadszedł czas na odświeżenie komputerów Mac oraz wprowadzenie na rynek systemu operacyjnego macOS 11 Big Sur.

Nadchodzące wydarzenie to jedna z najważniejszych konferencji Apple ostatnich lat. Wszystko w związku z porzuceniem architektury Intel x86 i rozpoczęcie przejścia na autorskie procesory Apple ARM. Na konferencji oprócz nowych komputerów spodziewamy się także udostępnienia macOS 11 Big Sur. System ten jest testowany od czerwca 2020 roku.

Wydarzenie Apple Time Flies można oglądać na większości urządzeń Apple. Z wiadomych względów streamu nie obejrzymy na zegarkach Apple Watch oraz głośnikach HomePod.

Konferencja One More Thing transmitowana będzie na żywo na platformie YouTube oraz na witrynie Apple.com. Transmisja została już utworzona, a Apple pozwala na dodawanie przypomnień do kalendarza.

Istnieje również możliwość oglądania za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemami iOS i iPadOS. Ich użytkownicy mogą wybrać aplikację YouTube lub oglądać przez Safari.

Nie ma również problemu z transmisją na wielki ekran za pośrednictwem Apple TV lub AirPlay.

Pamiętaj - Konferencja One More Thing rozpoczyna się 10.11 o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie powinno trwać około godziny. Wkrótce po zakończeniu przekażemy Wam w formie relacji najważniejsze informacje.