Apple One More Thing - wszystkie nowości [Relacja z konferencji]

Apple odsłoniło wszystkie karty. Komputery z logo nadgryzionego jabłka wchodzą na nowy poziom. Architektura ARM i macOS Big Sur to nowy rozdział w historii komputerów przenośnych od Apple.

Dziś dla Apple jeden z najważniejszych dni w historii. Z pozoru niezbyt istotna konferencja ma bardzo wymowną nazwę. Na wydarzeniu One More Thing zobaczyliśmy pierwsze komercyjne komputery Mac korzystające z architektury ARM. Po czternastu latach bardzo zażyłej współpracy z Intelem, gigant z Cupertino postanowił otworzyć nowy rozdział. Zaprojektowany od nowa system operacyjny macOS 11 wspiera architekturę X86 oraz ARM.

Konferencja Apple One More Thing

Ostatnia zmiana architektury na komputerach od Apple rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to na rynku pojawił się Mac OS X 10.4 Tiger wspierający architekturę PowerPC oraz Intel X86. Z czasem (w 2009 roku) Apple całkowicie porzuciło wsparcie dla własnych układów PowerPC projektowanych we współpracy z Motorolą.

Teraz po 11 latach wydawania systemu operacyjnego macOS (wcześniej Mac OS X), gigant z Cupertino postanowił udostępnić system operacyjny macOS 11 Big Sur kompatybilny z procesorami opartymi na architekturze X86 oraz ARM.

Poniżej zapoznasz się z relacją z konferencji Apple One More Thing. Wydarzenie odbyło się we wtorek, 10 listopada 2020 roku o godzinie 19:00 (10:00 AM czasu lokalnego w Cupertino, USA).

Wydarzenie klasycznie już rozpoczyna Tim Cook, który wita wszystkich gości zgromadzonych przed komputerami i telefonami. Prezes Apple przypomina o ostatnich dwóch konferencjach, na których zaprezentowano nowe systemy operacyjne i urządzenia takie, jak Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, nowe usługi oraz iPhone 12.

Tim Cook przypomina, że pierwsze egzemplarze Apple iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max trafią do użytkowników już w piątek.

Komputery Mac potężniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej

Tim Cook informuje, że połowa kupujących komputery Mac wcześniej posiadała urządzenia pracujące pod kontrolą innych systemów operacyjnych.

Apple podkreśla, jak mocno komputery Mac zakorzenione są w popkulturze. Co ciekawe wszystkie komputery Mac pokazywane na wstępnym wideo posiadają święcące logo.

Tim Cook zapowiada, że pierwszy komputer Mac z procesorem ARM trafi do sprzedaży przed końcem 2020 roku.

Mac z ARM w 2020 roku

Od 7 lat Apple rozwija autorskie procesory przeznaczone dla komputerów. Zapewnią one wysoką wydajność przy zachowaniu energooszczędności. W ciągu najbliższych lat pojawi się wiele procesorów z rodziny Apple Silicon.

Układ Apple M1 oficjalnie

Pierwszy procesor Apple dla komputerów Mac nazywa się Apple M1. Dedykowany jest dla ultraprzenośnych komputerów. Podczas projektowania skupiono się na wydajności energetycznej układu.

Procesor M1 łączy ze sobą wiele elementów, które dotychczas były oddzielnymi układami. Całość wyprodukowano w 5 nm procesie technologicznym - podobnie, jak w Apple A14.

CPU oferuje 8 rdzeni (4 wydajne oraz 4 energooszczędne). Układ posiada 12 MB pamięci podręcznej dla wydajnych rdzeni. Energooszczędne jednostki posiadają 4 MB pamięci podręcznej.

Apple chwali się, że Apple M1 oferuje największą wydajność w przeliczeniu na W. Układ ma być nawet dwa razy bardziej energooszczędny od procesorów Intel X86.

Procesor M1 posiada również 8 rdzeniową kartę graficzną o mocy łącznej 2,6 terflopsów. Karta graficzna zintegrowana z Apple M1 ma być znacznie wydajniejsza od konkurencji.

Całość jest wspomagana przez 16 rdzeniowy procesor Neural Engine. Nie zabrakło także chipu bezpieczeństwa.

Co ważne procesor wspiera Thunderbolt oraz USB 4.

Specjalne oprogramowanie dla procesora M1

System operacyjny macOS Big Sur to pierwsze oprogramowanie zaprojektowane z myślą o architekturze ARM64. Oczywiście Apple nie porzuci (przynajmniej na razie) architektury X86.

macOS Big Sur w połączeniu z Apple M1 jest niemalże 2x szybszy od takiego samego oprogramowania na komputerach X86.

Komputery z procesorami ARM posiadają Secure Boot oraz szyfrowanie plików w czasie rzeczywistym bez wpływu na wydajność.

Apple przygotowało trzy narzędzia, aby zapewnić kompatybilność z programami.

Mowa o Universal Apps z App Store. Skorzystają na tym posiadacze komputerów z procesorami Intel.

Apple przypomina także o Rosseta 2.0 - możliwości uruchamiania aplikacji X86 na komputerach z procesorami ARM.

Deweloperzy otrzymują także możliwość przesortowania aplikacji z iPad OS.

Pierwszy Mac z ARM - MacBook Air z M1

MacBook Air Late 2020 będzie pierwszym komputerem z procesorem Apple M1. Komputer ma być nawet 3,5 raza wydajniejszy od wersji z początku tego roku - z procesorami Intel Ice Lake.

Karta graficzna ma być wydajniejsza o 5 razy. Komputer ma być 3x szybszy od podobnych komputerów z Windowsem.

Przy okazji zmodyfikowano dysk SSD, który ma być 2x szybszy.

MacBook Air podobnie, jak MacBook 12 nie posiada wentylatora. Komputer działa do 6 godzin dłużej od poprzednika. MacBook Air Late 2020 ma najlepszą baterię w historii komputerów przenośnych od Apple.

W dobie pandemii koronawirusa Apple postanowiło poprawić kamerę.

Ekran wspiera teraz pokrycie palety barw DCI-P3.

Cena pozostaje niezmieniona - startuje z pułapu 999 dolarów.

Mac mini z procesorem M1

Procesor M1 otrzymuje również Mac mini. To właśnie ten komputer posłużył do budowy Apple Transition Kit - komputera wysłanego do deweloperów przed premierą układu M1.

Komputer jest do 3x wydajniejszy od poprzednika z procesorami Intel Core ósmej generacji. Układ będzie wydajniejszy od tego z MacBook'a Pro - wszystko dzięki obecności aktywnego chłodzenia.

Mac mini ma być o 5x wydajniejszy od podobnie wycenionych komputerów z systemem operacyjnym Windows.

Mac mini nadal zachował dwa klasyczne porty USB 3.0 Typu A.

Cena zaczyna się od 699 dolarów. Jest o 100 dolarów tańszy od poprzednika.

MacBook Pro z procesorem M1

Aktualizacji doczekał się także 13 calowy MacBook Pro z paskiem Touch Bar.

MacBook Pro w przeciwieństwie do Air posiada chłodzenie. Dzięki niemu procesor będzie jeszcze wydajniejszy. Bateria ma starczyć na 17 godzin przeglądania sieci. To o 10 godzin wcześniej, niż wcześniej.

Cena startuje od 1299 dolarów.

Przedsprzedaż zaczyna się od dziś. Dostępność w przyszłym tygodniu.

macOS Big Sur pojawi się w czwartek 12.11.2020.

