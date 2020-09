Apple One - czym jest, ile kosztuje i czy warto?

Apple One to najnowszy model subskypcji usług od Apple. Co ciekawe to bardzo korzystna opcja. Pakiety od 24,99 zł miesięcznie.

Spis treści

Apple na przestrzeni ostatnich lat mocno zainwestowało w usługi. Oprócz iCloud otrzymaliśmy Apple Music, TV+, Arcade oraz kilka innych elementów, które nie są oficjalnie dostępne w naszym kraju (między innymi zaprezentowane wczoraj Fintess+ oraz News+).

Apple One

Ponieważ każdy z pakietów kosztuje nie małą sumę użytkownicy od pewnego czasu oczekiwali skonsolidowanych planów taryfowych, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze.

Apple odpowiedziało na to zapotrzebowanie nowym modelem subskrypcyjnym o nazwie Apple One.

Apple One w naszym kraju jest połączeniem czterech usług w ramach jednej subskrypcji. Apple proponuje nam plan indywidualny oraz rodzinny. Cena to odpowiednio 24,99 zł oraz 39,99 zł miesięcznie. Należy przyznać, że nie są to wygórowane ceny. Dodatkowo w zamian otrzymujemy zaskakująco dużo.

Z czego składa się Apple One w Polsce?

Apple One w naszym kraju składa się z czterech podstawowych elementów:

Apple Music - serwis stremingowy z dostępem do ponad 70 milionów utworów

- serwis stremingowy z dostępem do ponad 70 milionów utworów Apple TV+ - serwis VOD z filmami i serialami na wyłączność (większość bez dubbingu w języku polskim)

- serwis VOD z filmami i serialami na wyłączność (większość bez dubbingu w języku polskim) Apple Arcade - ponad 100 gier bez reklam oraz możliwości zakupu w aplikacji

- ponad 100 gier bez reklam oraz możliwości zakupu w aplikacji iCloud - chmura sieciowa

Elementy wchodzące w skład Apple One

Apple One Dla Ciebie

Apple One Dla Ciebie to subskrypcja dla pojedynczego użytkownika. To odpowiednie rozwiązanie dla osób, których rodzina lub znajomi nie korzystają z ekosystemu Apple. Za 24,99 zł otrzymujemy Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade oraz 50 GB w chmurze iCloud.

W przypadku oddzielnej subskrypcji każdej z usług zapłacilibyśmy aż 48,97 zł miesięcznie.

Ceny Apple One w Polsce

Apple One Dla rodziny

Apple One Dla rodziny to subskrypcja dla maksymalnie sześciu użytkowników. W cenie 39,99 zł miesięcznie otrzymujemy to samo, co w przypadku subskrypcji indywidualnej. Jedyna zmiana to 200 GB dysk iCloud.

Dostępność

Pierwszy miesiąc Apple One jest bezpłatny. Usługa pojawi się w naszym kraju jesienią. Apple nie poinformowało jeszcze dokładnie o dacie startu.

