Apple Pay na raty! Skorzystasz na swoim iPhone?

Kup teraz, zapłać później, a całość odrocz na kilka rat. Tak Apple będzie reklamować nową usługę Apple Pay Later. Czy rozwiązanie trafi do Polski?

Apple zamierza wprowadzić sporą rewolucję do autorskiego systemu płatności Apple Pay. Firma coraz głębiej wchodzi w sektor finansowy i planuje dostarczyć na rynek nowe rozwiązanie typu "kup teraz, zapłać później" do swojej usługi Apple Pay. Informacje o nadchodzącym produkcie zostały przekazane przez Bloomberga. Jak wyglądają szczegółowe dane o Apple Pay Later?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że Apple na poważnie myśli o Apple Pay Later. Firma ma zamiar konkurować z PayPal i Affirm, a całość zostanie zintegrowana również z kartą płatniczą Apple Card (niedostępną w naszym kraju).

Apple Pay Later zostanie zintegrowane bezpośrednio z Apple Pay. Rozwiązanie typu kup teraz, zapłać później ma napędzać wzrost sprzedaży dóbr konsumenckich. Apple chce, aby klienci wydawali więcej, co przełoży się również na lepszą sprzedaż produktów i akcesoriów sprzedawanych przez Apple.

Użytkownicy Apple Pay Later otrzymają kilka opcji rozłożenia płatności na razy. Całość dotyczy zakupu sprzętu Apple w Apple Store. Kupujący będą mogli wybrać opcję bez odsetkową na krótki okres czasu lub klasyczne raty z niskim oprocentowaniem.

Darmowa opcja pozwoli na rozłożenie płatności na cztery raty, które pobierane będą co dwa tygodnia. Rozwiązanie otrzymało nazwę Apple Pay in 4.

Klasyczna spłata w ratach nazywać się będzie Apple Pay Monthly Installments.

W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji dotyczących daty wprowadzenia Apple Pay Later na rynek.

Po podaniu przez Bloomberg informacji o Apple Pay Later akcje Affirm spadły o 10%.

