Apple Pay w 2025 roku odpowiedzialne za 10 procent płatności kartą

Analitycy przewidują popularność Apple Pay za pięć lat. Czy Apple będzie zadowolone z tej prognozy?

Apple Pay obok Google Pay (wcześniej Android Pay) to dwie obecnie najpopularniejsze i najnowocześniejsze usługi płatności mobilnych. Ich fenomen polega na tym, że użytkownicy mogą płacić za pomocą swoich smartfonów potwierdzając swoją tożsamość za pomocą danych biometrycznych takich, jak skanowanie linii papilarnych lub skanowanie twarzy.

Źródło: apple.com

Apple Pay stale rozwija się i nawet konserwatywny co do płatności lokalny rynek Stanów Zjednoczonych pokochał to rozwiązanie. Najnowsze informacje z Bernstein z tego tygodnia podkreślają wzrost popularności Apple Pay. Badacze uważają, że w przyszłości rozwiązanie to może stanowić zagrożenie dla PayPal.

Według portalu Quartz naukowcy z firmy Bernstein szacują, że Apple Pay odpowiada obecnie za około 5 procent wszystkich światowych transakcji wykonywanych przy użyciu karty. Przy obecnym tempie wzrostu popularności usług tego typu Apple Pay jest na świetnej drodze do tego, aby odpowiadać za 10 procent wszystkich transakcji wykonywanych kartą już w 2025 roku.

Zdaniem analityków dalsze wzrosty popularności Apple Pay odbywać się będą kosztem PayPal'a, z którego korzystamy coraz rzadziej. Bernstein w swojej notatce badawczej twierdzi, że "Apple Pay jest rzeczywiście jednym z długoterminowych zagrożeń konkurencyjnych dla PayPal."

Co ciekawe samo Apple ostatnimi czasy zaczęło porównywać Apple Pay do PayPal'a. Tim Cook powiedział ostatnio, że wielkość transakcji w Apple Pay rośnie 4x szybciej, niż w PayPal. Również wzrost użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają swoja przygodę z rozwiązaniem jest większy.

Analitycy Bernsteina zauważają, że czysto teoretycznie w przyszłości Apple może stać się konkurentem dla firm Visa i MasterCard, które oferuja obecnie jedyne dostępnie globalnie systemy kartowe. Apple posiada już własną kartę i w dalszej przyszłości może zaangażować się w bankowość.

Wartość transakcji bezdotykowych w 2024 roku wykonanych przy pomocy Apple Pay może wynosić nawet 6 miliardów dolarów.

Źródło: 9to5mac.com