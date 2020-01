Apple Pencil już wkrótce z wbudowanym aparatem, czujnikami biometrycznymi, mikrofonem i sterowaniem za pomocą gestów

Apple składa patent na nowy rysik z wieloma nowymi elementami. Jak wyglądać będzie kolejna generacja Apple Pencil?

Apple zgłosiło właśnie nowy patent do Patent and Trademark Organization w Stanach Zjednoczonych. Wniosek ten może dać nam wgląd w to, czego możemy spodziewać się po rysiku Apple Pencil w najbliższym czasie.

Źródło: apple.com

Pismo złożone do urządu zostało zatytułowane jako "Touch Based Input For Stylus". Dokument wyjaśnia, jak niskoprofilowy czujnik dotykowy można umieścić w środku rysika w miejscu, gdzie użytkownicy trzymają urządzenie. Czujki dotykowe zamontowane w obudowie Apple Pencil mogą odczytywać różnego rodzaju gesty.

Apple informuje, że czujnik dotykowy może być wykorzystywany do wywołania gestu podwójnego dotknięcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić funkcję kopiowania, wklejania, cofania lub wycinania.

Gigant z Cupertino nie wyklucza możliwości implementacji większej ilości czujników wewnątrz Apple Pencil. Wśród propozycji pojawiają się głośniki, mikrofon oraz aparat.

Apple Pencil kolejnej generacji może także zaoferować czytnik linii papilarnych Touch ID znany ze starszych modeli iPhone'a oraz podstawowych iPad'ów. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy przy wykorzystaniu Apple Pencil mogliby otwierać aplikacje bankowe oraz płacić za pomocą Apple Pay.

Możliwe, że nowy Apple Pencil w końcu stanie się kompatybilny z iPhone'ami, które ostatnimi czasy znacznie urosły. Przypominam, że w sierpniu 2019 roku, chwilę po premierze Samsungów Galaxy Note 10 w sieci pojawiło się mnóstwo plotek na temat iPhone'a 11 Pro Max z obsługą Apple Pencil.

Czy wyżej wymienione funkcje i rozwiązania pojawią się w nowej wersji Apple Pencil? Tego nie wiemy. Apple wielokrotnie składało różnego rodzaju patenty, które nie zostały później wykorzystane. Mowa o wykorzystaniu ultradźwięków do poprawy dokładności z 2018 roku oraz implementacji technologii haptycznego sprężenia zwrotnego z 2015 roku. Oba te rozwiązania zostały złożone z myślą o nowej generacji rysika Apple Pencil.

Źródło: phonearena.com, 9to5Mac.com