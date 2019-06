Apple Pencil - wszystkie zmiany nadchodzące wraz z iPadOS

Lepsza bateria oraz dokładność czynią Apple Pencil jeszcze bardziej użytecznym narzędziem.

Apple nie ogłosił żadnych nowości sprzętowych w kwestii Apple Pencil, ale skupił się na ulepszeniu oprogramowania, które znacząco zwiększa użyteczność tego dodatku. Apple podczas WWDC poświęciło Apple Pencil zaledwie kilka minut spośród ponad dwugodzinnego przemówienia inauguracyjnego, ale to wystarczyło, aby dowiedzieć się, że zmiany są gruntowne i znacząco zwiększą użyteczność rysika dedykowanego iPad'owi.

Apple stara się pokazać, że Pencil jest narzędziem dedykowanym nie tylko artystą. Rzeczywiście na WWDC producent czas na pokazanie, w jaki sposób wykorzystać rysik podczas pracy biurowej. Pokazano, że z Apple Pencil można korzystać jak z długopisu.

Oto, jakich nowości w kontekście Apple Pencil możesz się spodziewać po aktualizacji iPad'a do iPadOS jesienią tego roku.

Mniejsze opóźnienie = wygodniejsze pisanie

Apple Pencil od zawsze wyróżniało się stosunkowo małym opóźnieniem wynoszącym zaledwie 20 ms, ale Apple stwierdziło, że to za mało i zmniejszyło opóźnienie do zaledwie 9 ms. Oznacza to, że iPad potrafi lepiej interpretować subtelne ruchy podczas obsługi rysika, co z kolei przekłada się na większy komfort podczas pisania, które przypomina operowanie piórem lub normalnym długopisem.

Obecnie korzystanie z Apple Pencil przypomina nieco pisanie ołówkiem, który posiada chropowate zakończenie i czasami brakuje mu płynności ruchu. Po aktualizacji opóźnienie zmniejsza się ponad dwukrotnie, co powoduje, że pisanie Apple Pencil przypomina używanie klasycznego pióra wiecznego. Jest jednak jeden mały haczyk. Apple odnosi się do nowych modeli iPad'a Pro, które posiadają technologie ProMotion zwiększającą częstotliwość odświeżania ekranu. Tańsze modele iPad'a też uzyskają poprawę, ale nie będzie ona aż tak dobrze widoczna.

Ulepszona obsługa aplikacji firm trzecich

Apple wprowadziło również nowy freamwork PencilKit, który umożliwia programistom lepsze wykorzystanie rysika w swoich programach. Możliwe jest między innymi skorzystanie z mniejszego opóźnienia i innych nowości. Apple twierdzi, że wymaga to dodania jedynie trzech linii kodu do wybranej aplikacji.

W App Store można znaleźć wiele ciekawych aplikacji do wykonywania notatek, które są bardziej rozbudowane niż rozwiązanie od Apple. Teraz będą mogły one w pełni wykorzystać funkcjonalności oferowane przez Apple Pencil, dzięki czemu nie będziemy już skazani na korzystanie z wbudowanej aplikacji.

Będziemy oczywiście musieli poczekać jakiś czas na wprowadzenie nowych wersji programów, ale jeżeli obsługa PencilKit wymaga dodania tylko trzech linijek kodu zapewne nie będziemy czekać długo.

Przenośna paleta

Apple oferuje również nową paletę (ekran narzędziowy), który pojawia się na ekranie. Znajdziesz w niej wiele przydatnych funkcji takich, jak linijka, gumka, zmiana koloru podczas rysowania i wiele innych.

Minimalizm jest teraz mocną stroną. Paleta z narzędziami może teraz unosić się nad interfejsem i nie jest już zakotwiczona na dole aplikacji. Można teraz użyć ołówka, aby przeciągnąć paletę na krawędź ekranu, lub można ją zminimalizować, jeśli okaże się, że przeszkadza Ci podczas pracy.

Aplikacje firm trzecich będą mogły dowolnie modyfikować paletę z narzędziami.

Łatwiejsze zaznaczanie w aplikacjach i na stronach

Zaznaczanie zrzutów ekranu jest jednym z najlepszych codziennych zastosowań ołówka Apple Pencil jednak sam proces był niewygodny. Teraz z iPadOS 13 wszystko staje się dużo bardziej intuicyjne. Dodatkowo zrzut ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji pozwoli Ci nawet przechwycić całą zawartość, która nie jest widoczna na bieżącym ekranie; w Safari możesz przechwycić całą długość strony internetowej w formacie PDF i zaznaczyć ją. Jest to o wiele wygodniejsze niż wysyłanie wielu zrzutów ekranu, co można było zrobić w systemie iOS 12. Na szczęście inni programiści mają również dostęp do tej funkcji w własnych aplikacji ze wsparciem dla PencilKit.

Dzięki lepszemu zarządzaniu plikami w iPadOS możesz również przenosić wykonane zrzuty ekranów do wybranych folderów.

Wszystkie te ulepszenia powinny sprawić, że Apple Pencil będzie o wiele bardziej atrakcyjny niż obecnie.