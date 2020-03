Apple Powerbeats 4 pojawiają się w sklepach przed oficjalną premierą

Gigant z Cupertino ma zaprezentować nowe słuchawki za tydzień, a tymczasem pierwsze egzemplarze dotarły już do sklepów.

Po premierze słuchawek Powerbeats Pro spodziewaliśmy się, że Apple zdecyduje się na odświeżenie nieco tańszych Powerbeats 3. Model ten pozostaje w sprzedaży od końca 2016 roku. Są to najtańsze obecnie słuchawki od Apple przeznaczone do uprawniania sportu.

Od kilku tygodni do sieci wyciekają kolejne informacje na temat Apple Powerbeats 4. Słuchawki trafiły już do Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych, a uzyskany tam certyfikat pozwala wprowadzić je do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych. Powinno się to stać w przeciągu kilku-kilkunastu najbliższych dni, ponieważ pierwsze egzemplarze dotarły juz do sklepów sieci Walmart.

Czytelnik portalu 9to5Mac o nicku Eddie zauważył słuchawki Apple Powerbeats w przeprojektowanym opakowaniu w lokalnym sklepie sieci Walmart w Rochester w stanie Nowy Jork. Po bliższym przyjrzeniu się okazało się, że Eddie znalazł na półce sklepowej niezaprezentowane jeszcze słuchawki Apple Powebeats 4.

Zdjęcie umieszczone przez @eddiezus na portalu społecznościowym Twitter pokazuje zapakowane słuchawki Powerbeats 4 w trzech wersjach kolorystycznych - białej, czarnej oraz czerwonej (prawdopodobnie ProductRED). Na zdjęciu można zauważyć także, że producent chwali się 15 godzinną żywotnością baterii. Informacja ta jest zgodna z wcześniejszym wyciekiem specyfikacji technicznej.

Apple zdecydowało się na znaczne zmodyfikowanie opakowania. Słuchawki Powerbeats 3 sprzedawane są w większym, półprzezroczystym pudełku. Model Powerbeats 4 dostarczany będzie w mniejszym, nieprzezroczystym opakowaniu.

Słuchawki Powerbeats 4 w Walmart zostały wycenione na 149 dolarów, ale nie wiadomo jeszcze czy jest to oficjalna cena. Jeżeli faktycznie Powerbeats 4 sprzedawane będą za 149 dolarów to doczekają się one 50 dolarowej obniżki w stosunku do poprzednika.

Powerbeats 4 poza dłuższą żywotnością baterii zaoferują złącze Lightning oraz nowszy układ Apple H1.

