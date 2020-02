Apple Powerbeats 4 przyłapane w FCC - premiera zbliża się wielkimi krokami

Apple może zaprezentować nowe słuchawki dla sportowców jeszcze w marcu.

Zakup marki Beats w 2014 roku okazał się dla Apple strzałem w dziesiątkę. Gigant z Cupertino z powodzeniem sprzedaje charakterystyczne słuchawki w wielu kolorach za wysokie ceny. Jako, że Beats należy do Apple to nowe modele słuchawek posiadają wbudowane mikroprocesory, które pozwalają zaoferować dodatkowe funkcje, kiedy sprzęt sparowany jest z iPhone'm, iPad'em lub Mac'iem.

Wszystko wskazuje na to, że Apple planuje wprowadzić do sprzedaży nowy model słuchawek. Mowa o Beats Powerbeats 4. Model ten zastąpi dostępne na rynku od 2016 roku Powerbeats 3.

Pod koniec poprzedniego miesiąca słuchawki Powerbeats 4 zostały ujawnione dzięki zestawowi ikon systemu iOS 13.3.1 który zawiera wbudowane podobizny nadchodzących słuchawek.

Teraz dzięki nowemu zgłoszeniu do Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych możemy dowiedzieć się kolejnych informacji na temat Powerbeats 4.

Słuchawki zostały oznaczone jako A2015, a Apple rozpoczęło ich testy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Urządzenie o numerze modelu A2015 to bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym akumulatore, mikrofonem oraz odbiornikiem. Mogą one odtwarzać muzykę ze źródła podłączonego przez Bluetooth. Do ładowania służy port Lightning (Powerbeats 3 posiadają wodoodporne microUSB). Nie zabraknie diody sygnalizującej oraz przycisków do zmniejszania i zwiększania głośności o nazwie handlowej ControlTalk.

Nowe słuchawki powinny zadebiutować podczas marcowego wydarzenia. Wiadomo, że Powerbeats 4 kontynuować będą tradycję i nie będą słuchawkami typu True Wireless. Obie słuchawki połączone będą cienki przewodem ze sprzączką pozwalającą regulować jego długość. Umieszczono w nim również przyciski nawigacyjne.

Słuchawki Powerbeats 4 zastąpią Powerbeats 3 i sprzedawane będą jako podstawowe słuchawki dla sportowców. Mówi się, że Powerbeats 4 kosztować będą 199 dolarów lub mniej. Droższe Powerbeats Pro będące słuchawkami typu True Wireless kosztują 249 dolarów. W Polsce Powerbeats 4 powinny kosztować 899 zł.

