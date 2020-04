Apple Powerbeats Pro drugiej generacji wyciekają do sieci

Tym razem słuchawki Powerbeats Pro drugiej generacji wyciekły w Malezji. Wcześniej zostały opatentowane w FCC.

Apple w 2020 roku zamierz gruntownie odświeżyć linię swoich słuchawek. Od jakiegoś czasu mówi się o nowych AirPods'ach oraz wysokiej klasy słuchawkach nausznych Beats. Jakiś czas temu zaprezentowano także Powerbeats'y czwartej już generacji. Wszystko wskazuje na to, że niedługo zobaczymy jeszcze jedne słuchawki dedykowane sportowcom - Powerbeats Pro drugiej generacji.

Nadchodzące słuchawki pojawiły się w bazie SIRIM w Malezji. To drugi już przeciek na temat nowych Beats'ów na przestrzeni ostatnich tygodni.

Portal MySmartPrice poinformował, że nadchodzące słuchawki True Wireless Apple Powerbeats Pro drugiej generacji pojawiły się w bazie SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia). Oznacza to, że uzyskały certyfikację niezbędną do wprowadzenia produktu na rynek. Niestety w bazie danych znajdziemy jedynie informacje dotyczące numerów modeli. Brakuje jakichkolwiek zdjęć oraz specyfikacji technicznej.

Wcześniej nowy model słuchawek z rodziny Powerbeats został zgłoszony do Federalnej Komisji Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC). Słuchawki o numerach modeli A2453 i A2454 pojawiły się w bazie podczas prezentacji iPhone'a SE drugiej generacji.

Z posiadanych aktualnie informacji wiemy, że nowy model sportowych słuchawek True Wireless Apple Powerbeats Pro zaoferuje "całkowicie bezprzewodowe doznania w wysokiej jakości". Wzór dołączony do zgłoszenia w FCC pokazuje, jak wyglądać będą nowe słuchawki. Nie zabraknie charakterystycznego wyglądu znanego z serii Powerbeats od lat, oraz sporego loga producenta. Łączność odbywać się będzie za pomocą Bluetooth pracującego na częstotliwości 2,4 GHz.

Pierwszy wniosek dotyczący słuchawek został złożony 12 października 2019 roku. Słuchawki na rynku zastąpią dostępne aktualnie Powerbeats'y Pro. Możliwe, że nowy model podobnie, jak zeszłoroczne AirPodsy zaoferuje możliwość bezprzewodowego ładowania.

