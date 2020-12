Apple Product(RED) - kupując produkty wspierasz walkę z COVID-19

Apple zacieśnia relację z Product(RED). Za zakup czerwonych produktów Apple przekaże 100% środków na walkę z COVID-19.

Od dziś strona domowa Apple została przejęta przez produkty z limitowanej edycji Product(RED). Gigant z Cupertino przekazał właśnie, że od teraz do końca czerwca 2021 roku będzie przekazywał 100% środków uzyskanych ze sprzedaży urządzeń z serii Product(RED) do globalnego fundusz na walkę z pandemią koronawirusa.

Apple wspomoże walkę z koronawirusem

Apple współpracuje z Product(RED) od 14 lat. Dotychczas ze sprzedaży produktów przekazywano pieniądze na walkę z HIV i AIDS.

Od dziś wszystkie pieniądze, które Apple uzyska ze sprzedaży zostaną przekazane do Globalnego Funduszu. Apple deklaruje, że trafią one do krajów najbardziej zagrożonych pandemią koronawirusa. Dodatkowo część środków trafi do Arabii Subsaharyjskiej na walkę z HIV oraz AIDS.

Apple Pay wspiera walkę z COVID-19

Apple z pomocą nowej kampanii informuje także o najnowszych problemach społecznych i ogromnym wpływie COVID-19 na diagnostykę oraz leczenie AIDS. Gigant z Cupertino twierdzi, że "W wyniku pandemii COVID‑19 ponad 100 krajów wspieranych przez Globalny Fundusz donosi o poważnych zakłóceniach w realizacji świadczeń i programów walki z HIV/AIDS."

Nie zamierzasz kupować sprzętu Product(RED), ale chcesz pomóc w walce z pandemią COVID-19? Wystarczy, że zapłacisz za zakupy z wykorzystaniem Apple Pay. Do 7 grudnia Apple przekaże część pieniędzy na walkę z AIDS oraz HIV.

Więcej informacji o tej szczytnej inicjatywie znajdziesz na witrynie Apple oraz red.org.

Zobacz, ile kosztuje iPhone 12 Product(RED).