Apple Spring Loaded - iPad i iMac to nie wszystko! Co zobaczymy?

Już jutro - 20 kwietnia 2021 roku odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja Apple. Główną nowością ma być iPad Pro 2021, ale Apple ma w planach pokazać więcej nowości. Jakich produktów możemy się spodziewać?

Wiemy już, że we wtorek 20 kwietnia 2021 roku Apple przygotowuje konferencję prasową o nazwie Spring Loaded. Amerykanie zmienili nieco swój harmonogram wydawniczy i nie zaprezentowali jeszcze żadnych nowości w 2021 roku.

Spring Loaded

W związku z tym na nadchodzącym wydarzeniu powinniśmy zobaczyć sporo nowości. Jakich urządzeń możemy się spodziewać?

U Apple wiosna to zazwyczaj premiera droższych modeli iPada. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Firma zaprezentuje nowe modele iPada Pro z ekranem mini LED. Na pokładzie znajdzie się procesor Apple A14X, który zaoferuje wydajność porównywalną do układu Apple M1 z komputerów MacBook Air/Pro oraz Mac mini.

iPad Pro 2020

Na zewnątrz tablety wyglądać będą bardzo podobnie do aktualnie sprzedawanych modeli.

Razem z iPadem Pro pojawić się powinien Apple Pencil trzeciej generacji. Nowe pióro kompatybilne będzie z najnowszymi modelami iPada Pro i otrzyma dokładniejszy sensor. Niestety nie posiadamy o nim żadnych szczegółowych informacji.

Gama modelowa tabletów Apple iPad powiększy się również o nowego iPada mini. Najmniejsza wersja w dalszym ciągu zaoferuje Touch ID i ramki wokół ekranu, ale powinien pojawić się większy ekran o przekątnej 8,5 lub 9 cali. Rozmiary zewnętrzne pozostaną niemalże identyczne.

iPad mini 2019

Możliwe, że na rynku pojawi się także klasyczny iPad 10,2 cala z nowszym procesorem Apple A13. To jednak mało prawdopodobne - urządzenie to zostało odświeżone we wrześniu 2020 roku.

Apple w końcu powinno zdecydować się na prezentację własnych lokalizatorów AirTags. O ich istnieniu wiemy już od wielu miesięcy, ale Apple nadal nie zaprezentowało oficjalnie tych akcesoriów. Firma została wyprzedzona przez Samsunga, który sprzedaje już lokalizatory SmartTags.

Sporą nowością ma być zupełnie nowa generacja iMaca z procesorami Apple Silicon i obudową podobną do tej znanej z Pro Display XDR. Komputery mają zadebiutować w kilku wersjach kolorystycznych i zaoferują procesor Apple Silicon drugiej generacji. Do wyboru dwa modele z ekranami o przekątnej 23-24 oraz 27 cali.

iMac 2019

Całość uzupełnią nowe akcesoria do istniejących już produktów Apple w wiosennych kolorach. Mowa o pokrowcach do iPhone'a oraz paskach do zegarków Apple Watch.

Możliwe, że na rynku pojawi się powerbank dedykowany smartfonom Apple z MagSafe.

Po premierze Apple wypuści iOS 14.5, iPadOS 14.5 oraz watchOS 7.4.

