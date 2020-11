Apple Store nie działa - Pierwsze komputery Mac z ARM już dziś!

Apple po raz kolejny tymczasowo wyłączyło sklep Apple Store. Wszystko w związku z planowaną konferencją Apple One More Thing. Komputery z procesorami ARM pojawią się lada moment.

To już trzeci raz na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. Apple ponownie wyłączyło z użytku sklep Apple Store. Nie jest to oczywiście przypadek. Już dziś o 19:00 na rynku pojawią się pierwsze komputery Mac z procesorami ARM. Zostaną one zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej konferencji Apple One More Thing. Spodziewamy się, że trafią do przedsprzedaży wkrótce po zakończeniu wydarzenia.

Przerwa techniczna w Apple Store

Dziś wielki dzień dla firmy Apple. Po czternastu latach bardzo bliskiej współpracy z Intelem, gigant z Cupertino wprowadzi do sprzedaży pierwsze komputery z własnymi procesorami opartymi na architekturze. Cały proces zwieńczy udostępnienie systemu operacyjnego macOS 11 Big Sur, który zastąpi stosowane od 20 lat wersje macOS 10.xx (wcześniej Mac OS X).

