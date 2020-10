Apple TV 4K w końcu z obsługą YouTube 4K - niestety są ograniczenia

Przystawka do telewizorów od Apple finalnie otrzymała wsparcie dla YouTube w rozdzielczości 4K. Niestety nie zabrakło kilku ograniczeń. Z czym muszą zmierzyć się posiadacze Apple TV 4K?

Mało kto wie, że Apple od 2007 roku produkuje przystawki do telewizorów. Od trzech lat na rynku dostępna jest piąta generacja Apple TV.

YouTube w 4K na Apple TV

Apple TV 4K pozwala na odtwarzanie treści w rozdzielczości 2160p, ale obecność odpowiednich podzespołów to dopiero połowa sukcesu. Często zdarza się, że sprzęt obsługujący 4K nie może uzyskać dostępu do materiałów w 4K lub są one blokowane przez dodatkowe ograniczenia systemowe. Tak też było w przypadku Apple TV 4K oraz aplikacji YouTube.

Dotychczas posiadacze Apple TV 4K (5 generacji) oraz telewizora z matrycą 4K nie byli w stanie odtwarzać materiałów wideo w rozdzielczości 4K (2160p).

Google dopisało Apple TV 4K do urządzeń kompatybilnych z odtwarzaniem materiałów wideo w 4K. Użytkownicy Reddita zauważyli, że ich przystawki oferują możliwość dotwarzania materiałów 2160p.

Niestety istnieje pewien haczyk. Materiały 4K odtworzymy jedynie przy 30 klatkach na sekundę. Materiały w 60 klatkach na sekundę obejrzymy przy zmniejszeniu rozdzielczości do 1440p lub 2K. Jakby tego było mało odtwarzanie w rozdzielczości 2160p z 30 klatkami na sekundę nie wspiera także odtwarzania materiałów z HDR. Oznacza to, że nie będziemy mogli cieszyć się głębią kolorów i nie wykorzystamy w pełni możliwości naszego telewizora.

YouTube w 4K jest problematyczną kwestią na urządzeniach Apple. iPhone oraz iPad nadal nie mogą odtwarzać materiałów w 4K. Portal The Verge donosi, że opcja ta jest testowana i powinna niedługo trafić do użytkowników. W zamian udostępniono opcję PiP.

Dodatkowo ostatnio szpilkę posiadaczom komputerów Mac wbił Netflix. Usługa wymaga obecności chipa T2 do odtwarzania materiałów w 4K.

