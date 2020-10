Apple TV trafi na Xbox Series X i PlayStation 5. Testy już trwają

Jeśli wciąż zastanawiacie się nad kupnem konsoli nowej generacji, to właśnie przybył wam kolejny powód, aby to zrobić.

Choć konsole służą nam głównie do grania, to znakomicie sprawdzają się również w roli urządzeń multimedialnych. Oglądanie ulubionych filmów, seriali czy programów to obecnie żadne wyzwanie dla PlayStation 4 czy Xbox One. Według najnowszych wieści, przyszła generacja konsol ma w tej dziedzinie zaoferować nam znacznie więcej, a zacznie się od Apple TV.

Apple TV trafi na konsole nowej generacji - Xbox Series X i PS5

Apple TV na Xbox Series X i PlayStation 5 już tej jesieni

"Gigant z Cupertino" dostrzegł potencjał tkwiący w konsolach nowej generacji i według najnowszych informacji aplikacja Apple TV trafi na konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5 jeszcze tej jesieni. Jako pierwsi poinformowali o tym użytkownicy programu Xbox Insider, którzy regularnie testują nowe rozwiązania przygotowane z myślą o konsolach Microsoftu. To jednak nie koniec dobrych wieści. Jak donoszą redaktorzy serwisu 9to5mac.com - Sony również współpracuje z Apple, aby ich aplikacja trafiła na PlayStation 5 i wszystko wydaje się być na dobrej drodze do porozumienia.

Do tej pory Apple TV (poza sprzętem amerykańskiego producenta) było dostępne wyłącznie za pośrednictwem specjalnej przystawki bądź na wybranych telewizorach takich firm jak Samsung, LG czy Sony. Dzisiejsze rewelacje oznaczają prawdziwą rewolucję, na której skorzysta każda ze stron. Apple zyska dostęp do dziesiątek milionów nowych użytkowników, natomiast Microsoft i Sony potężnego sojusznika w rozwoju poza "growych" doświadczeń. Nie wspominając już o nas - użytkownikach, którzy otrzymają kolejny powód, aby sięgnąć po sprzęt nowej generacji.

Zobacz również: iPhone 12 z gigantyczną obudową aparatów - moduł zajmie 1/6 plecków