Apple - Tim Cook wkracza na listę miliarderów

Dyrektor generalny firmy Apple dołączył do klubu miliarderów. To już drugi taki przypadek, pierwszym był oczywiście Steve Jobs. Jaki jest przepis na sukces firmy Apple?

Spis treści

Tim Cook obowiązki dyrektora generalnego (CEO) Apple Inc. obejmował kilkukrotnie w momencie, kiedy Steve Jobs nie był w stanie pełnić swoich obowiązków. W roku 2004 miało to miejsce pierwszy raz, kiedy założyciel firmy dochodził do siebie po operacji nowotworu trzustki.

Kim jest Tim Cook?

Mimo długiej i ciężkiej walki w 2011 roku rezygnacja Steve'a Jobs'a z pracy stała się koniecznością. Wtedy na kolejnego dyrektora generalnego wyznaczył Tim'a Cook'a, który swoje obowiązki pełni do dziś.

Jak widać, była to dobra decyzja. Firma Apple pod skrzydłami następcy rozwija się dynamicznie, czego dowodem może być chociażby sukces globalny Iphona X, czy Apple Watch. Dzięki ciężkiej pracy nad marką dziś jesteśmy świadkami, kiedy Tim Cook staje się jednym z miliarderów.

Klub Miliarderów

Według obliczeń Bloomberg’s Billionaires Index już teraz może pochwalić się majątkiem wynoszącym przeszło jeden miliard dolarów. Bloomberg podaje, że wartość netto Cooka została obliczona na podstawie dokumentów regulacyjnych i wyników rynkowych.

Działalność charytatywna

Co ciekawe, Tim Cook i Steve Jobs mają ze sobą więcej wspólnego niż wartość majątku i stanie na czele tej samej firmy. Dzisiejszy szef Apple udziela się charytatywnie i nie skąpi na to swoich pieniędzy. Przez ostatnie kilka lat regularnie przekazywał wysokie sumy organizacjom pomocy, jednak ich nazwy nie są publicznie znane. Poza tym ciągle wspiera walkę z HIV i AIDS.

