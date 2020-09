Apple Time Flies za nami - oto wszystkie nowości z Cupertino [RELACJA]

Konferencja Time Flies za nami. Oto wszystkie nowości od Apple. Czy warto było czekać?

Równo o godzinie 19:00 czasu lokalnego w Polsce (10:00 w Cupertino) rozpoczęło się wydarzenie z cyklu Apple Special Event o nazwie Time Flies .

Logo wydarzenia Time Flies

Początkowo myśleliśmy, że opóźniona premiera iPhone 12 spowoduje, że we wrześniu 2020 roku Apple nie zorganizuje konferencji prasowej. Na szczęście myliliśmy się.

Specjalnie dla Was na żywo braliśmy udział w konferencji Apple Time Flies, a poniżej znajdziecie moją relację, w której starałem się zawrzeć najważniejsze informacje.

Wydarzenie rozpoczęło się przemową CEO Apple Tima Cooka. Po szybkim wprowadzeniu Tim szybko przyznał, że na wydarzeniu zobaczymy nowego Apple Watch'a oraz odświeżone modele iPad'a.

Na samym początku szybkie przypomnienie funkcji, jakie oferuje Apple Watch. Apple kładzie ogromny nacisk na funkcje zdrowotne Apple Watch, które pozwala uratować życie oraz pomagać w rodzinnej aktywności.

Apple przedstawiło kilka historii osób, którym Apple Watch pozwala normalnie funkcjonować mimo chorób i przeciwności losu.

Dane zebrane z zegarków Apple Watch pomagają również w badaniu wpływu COVID-19 na nasze życie.

Najnowszy system operacyjny watchOS 7 posiada kolejne funkcje zdrowotne oraz fitness takie, jak monitorowanie snu.

Apple Watch Series 6 oficjalnie

Najnowszy zegarek Apple Watch Series 6 wygląda niemalże identycznie, jak poprzednik - model Series 5. Tegoroczny model dostępny będzie w nowych wersjach kolorystycznych.

Po raz pierwszy w historii pojawia się Apple Watch Series 6 z kopertą w kolorze Product(RED).

Apple Watch Series 6 pozwala zmierzyć nasycenie tlenem. Pomiar trwa 15 sekund i jest zapisywany w pamięci urządzenia oraz aplikacji Zdrowie.

Przy projektowaniu nowego Apple Watch gigant z Cupertino współpracował z wieloma znanymi instytutami pulmonologicznymi.

W środku znajdziemy procesor Apple S6. W środku znajdziemy dwa rdzenie znane z iPhone 11 dostosowane do specyfikami pracy zegarka. Całość ma być wydajniejsza o 40% od Apple Watch Series 5.

Apple poprawiło także wyświetlacz AOD, który jest o dwa razy jaśniejszy.

Klasycznie przy okazji nowego zegarka Apple zaprezentowało nowe tarcze.

Gigant z Cupertino stawia na personalizację. Apple pozwoli nam jeszcze bardziej personalizować zegarek (nowe kolory) oraz tarcze do własnych potrzeb.

Razem z Apple Watch Series 6 pojawia się nowy pasek Solo Loop. To gumowa opaska, która dopasowuje się do nadgarstka. Całość wygląda jak pasek silikonowy, ale nie posiada klasycznej klamry. Do wyboru jeden z siedmiu kolorów. Pojawia się także Solo Loop z materiału oraz skóry. Nie zabrakło Apple Watch Nike z nowymi kolorami paska sportowego oraz dwóch pasków od Hermes.

Apple Watch nie wymaga już iPhone'a

Apple chce, aby Apple Watch stał się pierwszym urządzeniem elektronicznym Twojego dziecka. Za pośrednictwem swojego iPhone'a będziesz mógł skonfigurować i zarządzać zegarkiem Twojego dziecka. Nie zabrakło również funkcji kontroli rodzicielskiej.

To właśnie dla dzieci zaprezentowano nową tarczę korzystają z Memoji.

Rodzice mogą stale sprawdzać lokalizację za pośrednictwem Find My oraz automatycznie uruchamiać tryb nie przeszkadzać.

Aby funkcja działała potrzebny jest Apple Watch z modemem. Niestety funkcja początkowo nie będzie dostępna w Polsce.

Najnowszy Apple Watch kosztuje 1899 zł.

Apple Watch SE

Apple Watch SE wbrew pozorom nie zastąpi Apple Watch Series 3. Względem droższego Series 6 otrzymamy wolniejszy procesor Apple S5. Pojawią się także modele z LTE.

Zegarek ten dedykowany jest osobom starszym oraz dzieciom. Nie zabrakło detekcji upadków.

Apple Watch SE startuje z pułapu 1299 złotych. W sprzedaży zostaje Apple Watch Series 3 za 999 zł.

Wszystkie nowe zegarki dostarczane będą jedynie z przewodem USB. Apple dzięki temu ruchowi zaoszczędzi sporo pieniędzy. Oficjalna wersja zakłada mniejszą produkcję "zbędnych" zasilaczy, które nie są wykorzystywane. Apple Watch Series 6 oraz Apple Watch SE pojawią się w sklepach jeszcze w ten piątek.

Apple Fitness+

Apple Fitness+ to pierwsza usługa zaprojektowania specjalnie dla zegarków Apple Watch. Wszystko połączone jest z Apple Music i ma na celu zwiększenie wydajności podczas treningów.

Fitness+ ma zachęcić użytkownika do dbania o swoje zdrowie i utrzymywania odpowiedniej kondycji fizycznej. Całość działa w połączeniu z iPhone, iPad lub Apple TV. Wszystkie najważniejsze parametry treningu wyświetlają się na ekranie podczas odtwarzania treningu.

Co tydzień w usłudze pojawiały się będą nowe treningi. Playlisty z treningów można łatwo dodawać do biblioteki Apple Music. Całość znajduje się w aplikacji Aktywność na urządzeniach mobilnych oraz w Apple TV.

Aplikacja Fitness+ ma zapobiec rutynie podczas treningów, a dodatkowo poprawić nasze wyniki.

Cena usługi to 9,99 dolarów miesięcznie lub 79,99 dolarów rocznie. Na początku nie zobaczymy Fitness+ w Polsce.

Przy zakupie nowego Apple 3 miesięczna subskrypcja w gratisie.

Apple One - jedna subskrypcja na wszystkie usługi

Zaczęło się od iCloud, a obecnie Apple posiada wiele usług takich, jak Music, TV+ czy Arcade. Aby subskrypcja byłą łatwiejsza i tańsza gigant z Cupertino przygotował nowe plany Apple One.

Apple One to kilka planów, które startują od 14,95 dolarów (dla jednego użytkownika) za Music, TV, Arcade oraz 15 GB w iCloud. Pojawi się także subskrypcja rodzinna oraz Premium.

iPad

Czas na iPad'a. Apple jest jedną z niewielu firm, które nadal potrafią zarabiać na produkcji tabletów.

Na początku zaczynamy od najtańszego iPad'a.

Nowy iPad 8 generacji wygląda identycznie, jak poprzednik. W środku znajdziemy procesor Apple A12 znany z iPhone Xs, Xs Max oraz Xr. To układ wydajniejszy o 40% od Apple A10 z zeszłorocznego iPada 7 generacji.

Nowy procesor zapewni potężny skok wydajnościowy w porównaniu do poprzednika. iPad 8 generacji w końcu z obsługą Neural Engine.

Wraz z nowym iPadem pojawi się klawiatura od Logitech z wbudowanym gładzikiem. Całość działa także z Apple Pencil.

Cena iPada 8 generacji startuje z poziomu 1599 zł (299 dla edukacji). Oznacza to, że cena pozostała niezmieniona w porównaniu do poprzednika. Dostępność od najbliższego piątku.

iPad Air

Oto zupełnie nowy iPad Air, który wygląda, jak mniejszy i nieco tańszy iPad Pro. W końcu pojawił się bezbramkowy design oraz USB Typu C. Zabrakło drugiego aparatu oraz Face ID - Touch ID zintegrowano z przyciskiem zasilającym. Pojawiły się także nowe wersje kolorystyczne.

iPad Air posiada wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli. Nowy model otrzymał procesor Apple A14. Po raz pierwszy to nowy iPad, a nie iPhone otrzymuje najnowszy chip.

Apple A14 to pierwszy procesor wyprodukowany w 5 nm, jaki znajdziemy w urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

W środku układu A14 znajdziemy sześć wydajnych rdzeni oraz szybką pamięć podręczną. Całość jest o 40% wydajniejsza od poprzedniego iPad'a Air z Apple A12. Karta graficzna jest o 30% wydajniejsza. Całość ma być około 2 razy szybsza od typowego laptopa.

Z tyłu znajdziemy 12 MP aparat z możliwością nagrywania w 4K z optyczną stabilizacją obrazu. Apple zaprojektowało także nowe głośniki stereo, których nie zasłonimy podczas trzymania tabletu. iPad Air posiada także Smart Connector do podłączania akcesoriów.

Cena startuje z pułapu 2899 zł. Dostępność w przyszłym miesiącu.

iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 oraz watchOS 7 w finalnych wersjach pojawią się już jutro.