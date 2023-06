Apple Vision Pro zostało w końcu zaprezentowane. Oto najnowsze gogle VR od Apple

Apple oficjalnie zaprezentowało swoje gogle AR/VR. Sprzęt daje wiele nowych możliwości, ale też przychodzi z ogromną ceną.

Po miesiącach, a nawet latach oczekiwań i spekulacji, Apple podczas WWDC 2023 w końcu ujawniło swoje pierwsze gogle AR/VR, nazwane Apple Vision Pro. Okulary obsługują zarówno zastosowania VR, jak i AR a swoimi możliwościami sprawiają, że rozwiązania konkurencyjnych firm wyglądają jak zabawki. Apple chwaliło się w prezentacji, że aby stworzyć nowy sprzęt potrzebowało aż ponad 5000 nowych patentów. Jednakże wraz z tymi osiągnięciami idzie też cena, która jest - trudno to określić inaczej - z kosmosu. Apple Vision Pro ma kosztować 3499 dolarów i pojawić się na półkach w USA na początku 2024. Apple zapowiada, że na kolejnych rynkach sprzęt będzie się pojawiał w późniejszych miesiącach tego samego roku.

Firma z Cupertino twierdzi, że Vision Pro to nowy typ produktu, którego zadaniem jest połączenie świata cyfrowego z tym realnym. Jak powiedziano w prezentacji, jest to pierwszy produkt Apple, PRZEZ którego się patrzy, a nie na którego się patrzy. Kontrolerem są ręce, oczy oraz głos, nie ma fizycznych peryferiów. Aplikacje i okna mogą być przeciągane i skalowane, rzucają nawet cień aby pomóc użytkownikom rozpoznawać skalę otwartych okien.

Zobacz również:

Co więcej, możliwe będzie otwarcie wielu okien na raz i umieszczenie ich w różnych elementach naszej rzeczywistości, a także pisanie na wirtualnej klawiaturze. Oczywiście do Vision Pro można także podłączyć klawiaturę czy kontroler na Bluetooth, a także bezprzewodowo połączyć się z Mac'iem i korzystać ze sprzętu jako wirtualnego ekranu komputera.

Fot. Apple

Podczas korzystania z Vision Pro, zewnętrzny ekran pokazuje ludziom wokół, czy jesteśmy zajęci, czy nie. Jeśli wyświetla on nasze oczy, oznacza to, że widzimy nasze otoczenie i możemy rozmawiać, kiedy z kolei jest on animowany, oznacza to, że jesteśmy w trakcie korzystania z wirtualnej rzeczywistości.

Apple opracowało także odpowiedniki swoich najpopularniejszych aplikacji dla wirtualnej rzeczywistości. Na przykład FaceTime umieszcza naszych rozmówców w różnych miejscach naszego fizycznego miejsca, abyśmy poczuli się jak w trakcie prawdziwej rozmowy, podczas gdy nasze miejsce zajmuje generowany przez AI awatar. Urządzenie pozwala także na robienie zdjęć i filmów 3D, ale też immersyjne oglądanie filmów dzięki wirtualnemu ekranowi kinowemu.

Przód urządzenie zrobiony jest ze szkła, z którym umieszczono wspomniany ekran zewnętrzny. Aluminiowa obudowa ma na górze obrotową koronę po prawej stronie oraz przycisk do nagrywania filmów 3D po lewej. Zarówno poduszka na twarz, jak i opaska, mają różne rozmiary, dopasowane do głowy osoby noszącej. Urządzenie posiada zintegrowane w opasce głośniki obsługujące Spatial Audio. Z kolei wewnętrzne ekrany obsługują zintegrowane soczewki korygujące dla osób z wadami wzroku. Gogle mogą działać cały dzień po podłączeniu oraz do dwóch godzin na zewnętrznej baterii.

Fot. Apple

Dwa wewnętrzne ekrany mogą pochwalić się rozdzielczością wyższą niż 4K każdy przy wielkości niewiele większej niż znaczek pocztowy. Co więcej, zainstalowany wokół nich system śledzenie wzroku umożliwia sterowanie gałkami ocznymi. Wszystkie te systemy działają dzięki połączonej sile procesora M2 oraz zupełnie nowego czipu R1, który odpowiada za obliczenia związane z sensorami i ich interakcją ze sobą. Dzięki temu drugiemu, obrazy ze wszystkich 12 kamer są przetwarzane w zaledwie kilka milisekund.

Cały sprzęt napędzany jest przez VisionOS, nowy system operacyjny od Apple. Od początku mają na nim działać setki tysięcy aplikacji z AppStore, dodatkowo powstanie specjalna zakładka specjalnie dla aplikacji 3D przystosowanych do urządzenia. Apple chwali się także, że od pierwszego dnia dla platformy będzie dostępnych ponad 100 gier z Apple Arcade.

Urządzenie wejdzie do sprzedaży na początku 2024 roku w USA. Następnie ma powoli wchodzić na kolejne rynki w ciągu 2024 roku.