Apple WWDC 2022 już dzisiaj. Sprawdzamy jak oglądać w Polsce i o której się zaczyna

Święto deweloperów Apple jest tuż za rogiem! Warto je obejrzeć, bo Apple może zaprezentować kilka ciekawych rzeczy.

Apple WWDC jest, teoretycznie, skierowana do programistów i deweloperów - osób, które odpowiadają za tworzenie aplikacji, dzięki którym ekosystem Apple jest tak lubiany przez użytkowników. Jednak podczas konferencji firma znajduje też czas, aby zaprezentować światu swoje najnowsze systemy operacyjne oraz, bardzo często, nowinki sprzętowe. Ze względu na to event jest często oglądany przez wielu entuzjastów technologii, którzy niekoniecznie mają coś wspólnego z branżą IT.

Apple WWDC 2022 w skrócie - czego się spodziewamy?

Na nadchodzącym, WWDC spodziewamy się kilku ciekawych nowinek. Apple z pewnością zaprezentuje swoje ulepszenia dla systemów operacyjnych odpowiedzialnych za każdy element ekosystemu firmy:

iOS 16 - zostaną dodane nowe sposoby interakcji, pojawi się też kilka nowych aplikacji od Apple. Zaprezentowany zostanie również Always on Display , który ma znaleźć się wyłącznie w nowych iPhone'ach 14.

- zostaną dodane nowe sposoby interakcji, pojawi się też kilka nowych aplikacji od Apple. Zaprezentowany zostanie również , który ma znaleźć się wyłącznie w nowych iPhone'ach 14. iPadOS 16 - tutaj zmiana będzie większa. Motywem przewodnim będzie multitasking . System ma dać możliwość zmiany wielkości okienek, a także lepiej zarządzać otwartymi oknami, pozwalając na łatwiejszy powrót do nich.

- tutaj zmiana będzie większa. Motywem przewodnim będzie . System ma dać możliwość zmiany wielkości okienek, a także lepiej zarządzać otwartymi oknami, pozwalając na łatwiejszy powrót do nich. macOS 13 - nowy system dla MacBooków, mający nazywać się macOS 13 Mammoth , ma być jedynie kosmetycznym odświeżeniem starej formuły. Dostaniemy nowy panel preferencji systemowych , a także lepszą integrację z innymi urządzeniami Apple.

- nowy system dla MacBooków, mający nazywać się , ma być jedynie kosmetycznym odświeżeniem starej formuły. Dostaniemy nowy panel , a także lepszą integrację z innymi urządzeniami Apple. watchOS 9 - do zegarków Apple ma zostać dodany lepszy tryb oszczędzania energii, a także nowe treningi i wskaźniki zdrowotne.

Według niektórych przecieków na konferencji może również zostać zaprezentowana (lub zobaczymy przynajmniej teaser) nowa platforma AR/VR od Apple. Mają to być okulary Mixed Reality, wraz z systemem operacyjnym realityOS.

Inne głosy mówią jeszcze o potencjalnej prezentacji nowego MacBooka Air z czipem M2, a także odświeżenia 13-calowego MacBooka Pro.

Apple WWDC 2022 - jak oglądać w Polsce?

Apple WWDC jest wydarzeniem oglądanym na całym świecie. Ze względu na to firma co roku udostępnia relację na żywo ze swojego eventu. Jest ona dostępna na oficjalnej stronie Apple, pod tym linkiem.

Apple WWDC 2022 - kiedy się zaczyna?

Apple WWDC 2022 odbędzie się już dzisiaj, 6 czerwca 2022. Data rozpoczęcia wydarzenia została ustalona na 10 rano czasu kalifornijskiego. Oznacza to, że w Polsce obejrzymy WWDC 2022 o godzinie 19.00. Już kilka minut wcześniej powinien zostać udostępniony livestream, na którym pojawi się też odliczanie do rozpoczęcia konferencji. Emocji na pewno nie zabraknie!