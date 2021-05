Apple Watch 7 będzie kultowy! Nowy kolor i ważna funkcja

Plotki o przeprojektowaniu serii Apple Watch 7 pojawiały się już we wrześniu. Jon Prosser potwierdził je w podcaście Genius Bar. Nadchodzący model będzie zawierał ciekawą, choć nawiązującą do innych urządzeń, zmianę.

Apple Watch Series 6 źródło: apple.com

Jon Prosser i Sam Kohl z Genius Bar twierdzą, że design zegarka może zmienić się na płaski przez co stanie się podobny do iPhonea 12, iPada Air i iPada Pro. Zmiany te jednak będą subtelne. Apple Watch 7 ma zawierać także monitor poziomu glukozy we krwi dla diabetyków. Do tej funkcji zegarek używałby podczerwieni świecącej przez skórę użytkownika, zamiast drogich pasków testowych, na które trzeba pobierać własną krew i wkładać do glukometru. Umożliwiłoby to chorym sprawniejsze monitorowanie cukrzycy i obliczenie ilości potrzebnej insuliny przed każdym posiłkiem. Ma być też dostępna opcja zegarka w kolorze zielonym.

Nieinwazyjny monitor glukozy we krwi miał pojawić się również w Galaxy Watch 4, ale ta plotka umarła śmiercią naturalną. Pozostaje jednak duża szansa na funkcję glukometru w nadchodzącej wersji najpopularniejszego zegarka na świecie.

Źródło: phonearena.com