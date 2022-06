Apple Watch 7 vs. Apple Watch 8. Sprawdzamy, jaki smartwatch Apple kupić

Smartwatche Apple to najpopularniejsze inteligentne zegarki na świecie. Z niecierpliwością czekamy na premierę najnowszej, ósmej już generacji tego urządzenia. W międzyczasie sprawdzamy, czy jest w ogóle czym się ekscytować, czy lepiej kupić sprawdzony, starszy model.

Spis treści

Apple Watch to najbardziej rozpoznawalny inteligentny zegarek na świecie. W 2021 roku Apple pochwaliło się swoimi wynikami sprzedaży smartwatchy - firma sprzedaje aż 30% wszystkich urządzeń tego typu. Co jakiś czas słyszymy co prawda o nowej konkurencji, która ma utrzeć nosa firmie z Cupertino - tak jak nadchodzący Galaxy Watch 5, czy też skupiony na estetyce Xiaomi Watch S1 - ale firma z nadgryzionym jabłkiem w logo nadal trzyma się bardzo mocno na pierwszej pozycji.

Fot. Jon Prosser

Ze względu na to, najnowszy aktualnie Apple Watch 7 może mieć tylko jednego prawdziwego konkurenta - nadchodzący Apple Watch 8. Co ciekawe, w tym roku rywalizacja ta będzie zapewne bardziej zacięta niż przez ostatnie kilka lat - na horyzoncie widzimy bowiem sporo zmian.

Zobacz również:

Apple Watch 7 vs. Apple Watch 8 - Wygląd

Wygląd Apple Watcha 8 ma być jego największym wyróżnikiem. Już w przypadku serii 7. słyszeliśmy o nadchodzącej zmianie, jednak okazało się, że w końcu nie nadeszła. Ósma generacja ma naprawić ten błąd. Zamiast zaokrąglonych boków, które tak dobrze znamy, pojawią się ostro ścięte ścianki i design nawiązujący do pozostałych produktów Apple - szczególnie iPhone'a oraz iPada Pro.

Fot. Jon Prosser

Dostaniemy więc płaskie ścianki, które będą mocno kontrastować z obłymi kształtami Apple Watch'a 7. Ponadto przednie szkło również ma stać się płaskie, a klasyczne już pokrętło po prawej stronie może zostać zmniejszone. Jedyną obłością pozostanie dół zegarka, jednak jest to spowodowane kwestiami komfortu - dzięki lekkiemu zaokrągleniu jest on w stanie lepiej dopasować się do kształtu naszej dłoni.

Apple Watch 7 vs. Apple Watch 8 - Wyświetlacz

Największe osiągnięcie sprzętowe Apple Watcha 7 to powiększenie ekranu w stosunku do swojego poprzednika. Według wielu źródeł, ósma generacja ma kontynuować ten trend. Ekran siódemki zajmował prawie całą powierzchnię ekranu, ale krył się za wypukłym szkłem. Z kolei ósemka ma jeszcze bardziej zniwelować ramki, osiągając prawie całkowicie bezramkowy przód. Ponadto, dzięki płaskiemu ekranowi, wrażenie wielkości wyświetlacza ma być jeszcze większe.

Fot. Jon Prosser

Jednak to nie jedyna zmiana, której oczekujemy od ósemki w kwestii wyświetlacza. Według naszych informacji ma on być nie tylko większy, ale również jaśniejszy - zarówno w trybie zwykłym, jak i Always on Display. Już siódemka bardzo dobrze sobie radziła w mocno naświetlonych sytuacjach, ale ósma generacja ma jeszcze bardziej poprawić czytelność ekranu w pełnym słońcu. To świetna wiadomość szczególnie dla osób aktywnych, które sporą część dnia spędzają na dworze - nie będą już musiały szukać odpowiedniego kąta, aby odczytać godzinę z nadgarstka.

Apple Watch 7 vs. Apple Watch 8 - Bateria

Czas działania na baterii to jedna z podstawowych bolączek Apple Watcha - od początku jego istnienia. Mimo starań firmy, aby wydłużyć życie zegarka, nawet siódma generacja wytrzymuje maksymalnie około 24 godzin bez podłączenia do ładowarki. To przepaść w porównaniu do innych producentów, którzy oferują kilka albo nawet kilkanaście dni z daleka od kontaktu.

Fot. Apple

Niestety wygląda na to, że w tej kwestii musimy przygotować się na rozczarowanie. Nie słyszeliśmy nic o dużych zmianach ani jeśli chodzi o wielkość ogniwa, ani czas ładowania. To zapewne oznacza, że Apple nie szykuje tutaj dużych zmian. Szkoda, gdyż użytkownicy inteligentnych zegarków tej firmy nadal będą zmuszeni do codziennego ładowania swoich urządzeń.

Apple Watch 7 vs. Apple Watch 8 - Funkcje i oprogramowanie

Największą zmianą, jaką przyniesie ze sobą Apple Watch 8, jest jednoczesna premiera nowego oprogramowania WatchOS 9. Wraz z nim użytkownicy dostaną nowe tarcze zegarka, dostęp do historii zapisów migotania przedsionków, a także nowe funkcje w aplikacji Fitness. Jednak te nowości trafią też, przy aktualizacji, do siódmej wersji zegarka.

Fot. Apple

Apple Watch 8 ma kilka nowości w zanadrzu. Jedną z nich jest czujnik temperatury ciała, który pojawi się w nadchodzącym modelu. Ma on być bardzo pomocny w wielu pomiarach - będzie na pewno świetnym dodatkiem do trackerów miesiączki, a także dla osób z problemami zdrowotnymi.

Zegarek dostanie też ulepszony czujnik migotania przedsionków, co uczyni z niego jeszcze lepszą pomoc dla osób z chorobami serca. Już teraz Apple jest bardzo dumne z tej technologii, a kolejna generacja sensora podniesie bezpieczeństwo użytkowników na następny poziom.

Fot. Apple

Oczywiście możemy się spodziewać kolejnych możliwości monitorowania aktywności, często mówi się także o nowym trybie oszczędzania energii, dzięki któremu zegarek ma mieć możliwość znacznego przedłużenia czasu działania w określonych sytuacjach.

Podsumowanie - kupić Apple Watch 7 czy czekać na Apple Watch 8?

Decyzja o zakupie nowej lub starszej generacji produktu często jest bardzo ciężka. Mam wrażenie, że działo się tak szczególnie w przypadku inteligentnego zegarka Apple - często z roku na rok ulepszenia były raczej niewielkie. Szczególnie design, który nie zmienił się od lat, mógł sprawić, że zakup starszej generacji wydawał się lepszym pomysłem.

Fot. Jon Prosser

Wydaję mi się jednak, że w tym roku - dzięki, między innymi, nadchodzącej zmianie wyglądu Apple Watcha - kupno nowej wersji smartwatcha może być świetnym wyborem. Dostajemy świeżo wyglądający produkt z ciekawymi funkcjami i wartościowymi dodatkami (jak np. jaśniejszy ekran), który zadba o naszą kondycję fizyczną i zdrowie.

Fot. Apple

Oczywiście poprzednia generacja Apple Watcha to wciąż świetny wybór. Spodziewamy się, że po premierze 8. generacji, Apple Watch 7 nadal będzie do kupienia w obniżonej cenie. Jeśli więc zdecydujemy się, żeby nie wydawać zbyt dużo na najnowszy model, przeceniona siódemka także będzie idealnym kompanem każdej aktywności.