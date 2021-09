Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4: Co różni te smartwatche?

Oto jak zapowiada się największe tegoroczne starcie flagowych smartwatchy. Który z nich zasługuje na miejsce na Twoim nadgarstku w 2021 roku?

Spis treści

Jesteśmy już po premierze najnowszego smartwatcha z logiem nagryzionego jabłka. W tym roku Apple Watch Series 7 nie otrzymał dużego upgrade'u w stosunku do poprzedniego modelu. Mimo to, wciąż możemy doszukać się pewnych ważnych ulepszeń.

Co ważne, trzeba pamiętać, że Galaxy Watch 4 działa tylko z telefonami z systemem Android, podczas gdy Apple Watch jest dedykowany modelom iPhone'a. Jest to znacząca kwestia, gdyż wybór smartwatcha determinuje wybór odpowiedniego smartfona.

Źródło: Samsung

Pomimo głównej różnicy pomiędzy tymi urządzeniami, wynikającej z kompatybilności z danym systemem operacyjnym smartfonów, wciąż warto porównać te dwa smartwatche pod kątem designu, funkcji czy pracy na baterii. Porównanie okaże się szczególnie przydatne dla tych, którzy zastanawiają się nad przesiadką z Androida na iOS lub odwrotnie.

Jak Apple Watch 7 wypada na tle Galaxy Watch 4? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

Źródło: Apple

Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4 - Design i wyświetlacz

Istnieją dwa modele najnowszego smartwatcha od Samsunga - Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Ten pierwszy jest mniejszy, lżejszy i posiada dotykowy panel zamiast fizycznej obrotowej ramki. W tym artykule skupimy się na standardowym modelu tego zegarka.

Galaxy Watch 4 to obecnie najlepsze wzornictwo Samsunga. Smartwatch posiada korpus wykonany z Armour Aluminium, który wygląda wyjątkowo dobrze nawet w kolorze Pink Gold. Podobnie jak w Apple Watchu, do wyboru mamy dwa rozmiary - 40 mm i 44 mm - oraz kilka wersji kolorystycznych: czarny, srebrny, zielony (tylko w wersji 44 mm) oraz różowe złoto (tylko w wersji 40 mm). Producent oferuje także wiele różnych kolorów opasek, zarówno w wersji Hybrid Leather oraz Sport. Ekran to Super AMOLED, którego przekątna wynosi 1,4 cala w modelu 44 mm i 1,19 cala w modelu 40 mm. Smartwatch posiada także certyfikat IP68.

Źródło: Apple

Wszelkie dotychczasowe plotki sugerowały radykalne przeprojektowanie najnowszego Apple Watch. Jak się jednak okazało, jest to zdecydowanie bardziej ewolucja, niż rewolucja. Smartwatch otrzymał cieńsze ramki oraz większy ekran bez zauważalnie większej obudowy (seria 7 jest o 1 mm większa niż seria 6 i jest kompatybilna z istniejącymi paskami i opaskami Apple Watch), a pokrywające ekran szkło zostało przeprojektowane tak, aby było jeszcze bardziej wytrzymałe.

Źródło: Samsung

Wyświetlacz jest o 20% większy niż wcześniej (50% większy niż w serii 3) i umożliwia wyświetlanie większej ilości danych na ekranie. Są też nowe kolory dla modeli aluminiowych: midnight, starlight, zielony, niebieski i PRODUCT(RED). Modele ze stali nierdzewnej są w kolorze srebrnym, grafitowym lub złotym, a tytanowa wersja jest dostępna w kolorze naturalnym i czarnym kosmicznym. Apple Watch posiada teraz certyfikat IP6X, jak również WR50.

Źródło: Apple

Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4 - Nowe funkcje i fitness

Unikalnym punktem sprzedaży Galaxy Watch 4 jest jego bioelektryczny czujnik impedancji (BIA), który może dostarczyć danych na temat składu ciała w bardzo podobny sposób, jak monitory tłuszczu w wagach elektrycznych. BIA znajduje się obok optycznego czujnika tętna i EKG w tym, co Samsung nazywa czujnikiem BioActive. Dzięki niemu, możemy dowiedzieć się więcej na temat tempa przemiany materii oraz procentu wody i tłuszczu w naszym organizmie. Jest także śledzenie snu z wykrywaniem chrapania i monitorowanie tlenu we krwi

fot. Paweł Goryniak

Korzystanie z nowego Wear OS oznacza, że Galaxy Watch 4 oferuje więcej aplikacji i usług Google, jak np. YouTube Music (w tym tryb offline), Google Maps i Google Pay. Nowy system posiada także znacznie większą bibliotekę niż Tizen. Asystent Google wciąż nie jest dostępny - na ten moment można korzystać jedynie z pomocy Bixby - ale Samsung zapewnia, że to tylko kwestia czasu.

Apple Watch 7 niestety nie zabłysnął w tej części. Zegarek nie otrzymał żadnych nowych czujników, zachowując czujniki EKG i mierzenia nasycenia tlenu we krwi. Na co jednak trzeba zwrócić uwagę - wykrywanie upadku działa teraz dla rowerzystów, odpowiedzialne za to algorytmy zostały ulepszone. Jest też kilka nowych tarcz zegarka oraz pełny rozmiar klawiatury, której można używać za pomocą pisania lub przeciągania po niej palcem. Uczenie maszynowe będzie próbowało odgadnąć nasze intencje, aby szybciej wprowadzać tekst.

fot. Paweł Goryniak

Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4 - System operacyjny, pamięć i bateria

Jak już wspominaliśmy, Galaxy Watch 4 jest zasilany przez nową wersję systemu Wear OS i działa z interfejsem One UI Watch firmy Samsung, oferując imponującą gamę atrakcyjnych tarcz zegarka. Posiada 16 GB pamięci wewnętrznej, 1,5 GB pamięci RAM i dwurdzeniowy chipset Exynos W920, który obiecuje być 20% szybciej niż jego poprzednik.

Smartwatch posiada także dedykowany procesor wyświetlacza o niskim poborze mocy, który ma na celu utrzymać główny procesor w stanie spoczynku, co skutkuje większą żywotnością baterii. Ta z kolei oferuje 24 godziny normalnego użytkowania. Wi-Fi jest tutaj dwuzakresowe do 802.11n i jest również NFC.

Źródło: Samsung

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do innych zegarków z Wear OS, Galaxy Watch 4 nie może być sparowany z iPhonem a niektóre kluczowe funkcje działają tylko wtedy, gdy ten smartwatch jest połączony ze smartfonem Samsunga. W celu wykorzystania pełni możliwości tego smartwatcha, trzeba również pobrać i korzystać z aplikacji Galaxy Wearable.

Z drugiej strony, wydaje się, że Apple koncentruje się tym razem wokół większej wydajności energetycznej swojego flagowego smartwatcha. Większy ekran nie oznacza mniejszej żywotności baterii - wciąż można oczekiwać 18 godzin pracy na baterii. Apple Watch 7 ładuje się jednak szybciej, wszystko dzięki dzięki nowej ładowarce USB-C. Apple podaje, że 8 minut ładowania wystarczy na kolejne 8 godzin śledzenia snu. Reszta specyfikacji jest praktycznie taka sama, jak w przypadku modelu z 2020 roku.

Źródło: Apple

Jak zawsze, Apple Watch działa w oparciu o system watchOS - tym razem jest to wersja 8. Jest to dojrzały i przyjazny dla użytkownika system operacyjny, który teraz zawiera przyzwoitą kolekcję aplikacji, w tym wiele od Google.

Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4 - Cena

Ceny Galaxy Watch 4 są następujące:

44 mm - 1299 zł

40 mm - 1169 zł

LTE 44mm - 1519 zł

LTE 40 mm - 1399 zł

W kwestii Apple Watcha 7, ceny smartwatchy mają zaczynać się od 399 dolarów. Szacujemy więc, że w Polsce ta kwota wyniesie około 2000 zł i będzie zbliżona do cen obecnych na rynku Apple Watch Series 6.

Apple Watch 7 vs Galaxy Watch 4 - Podsumowanie

Tak na prawdę, porównywanie tych dwóch smartwatchy jest czysto teoretyczne. Oba urządzenia są przeznaczone dla zupełnie innych smartfonów i ich systemów operacyjnych, dlatego nigdy nie będą dla siebie realnym konkurentem. Patrząc jednak na czystą specyfikację tych dwóch urządzeń oraz wzrost względem poprzednich modeli - Galaxy Watch 4 zdaje się prowadzić. Niemniej jednak, w przypadku użytkowników iPhone'ów, najlepszym wyborem - a zarazem jedynym realnym - jest Apple Watch 7.