Apple Watch 8 w dwóch wersjach? Analizujemy nowe przecieki

Znowu pojawiają się nowe przecieki na temat nadchodzącej, ósmej już generacji Apple Watch. Co wiemy o nadchodzącym zegarku i jak pogodzić ze sobą różne wykluczające się informacje?

Kolejne informacje na temat Apple Watch 8 ujrzały światło dzienne! Analityk Jeff Pu przedstawił nowe informacje dotyczące nadchodzącego zegarka firmy Apple. Jednakże są one dość sprzeczne z poprzednimi przeciekami, które same w sobie często się ze sobą nie zgadzają. Mamy jednak pomysł jak pogodzić ze sobą wykluczające się przecieki!

Według wspomnianego Jeffa Pu, w 2022 roku mają zostać zaprezentowane dwa zegarki od Apple - zwykła ósemka i wersja premium tego modelu. Jednak według wcześniejszych zapowiedzi, szczególnie tych od Ming-Chi Kuo, firma z Cupertino miała wprowadzić na rynek trzy wersje zegarka. Który z tych przecieków jest w takim razie bliższy prawdy?

Skomplikujmy sytuację jeszcze bardziej. Już od tamtego roku słyszymy wiele informacji na temat nadchodzącej zmiany designu zegarka od Apple. Niestety, Apple Watch 7 nie przyniósł zapowiadanych zmian, które mają polegać na dopasowaniu wygładu zegarka do nowego, kanciastego designu iPhone'a i iPada. Według kolejny raportów ta zmiana designu ma pojawić się w ósmej generacji zegarka. Z drugiej strony, słyszymy także o innej możliwości - według niektórych zapowiedzi mają pojawić się dwie wersje zegarka, jedna z nich mająca nowy wygląd, a druga - utrzymująca aktualny język designu.

Co w takim razie znaczą te przecieki i jak je ze sobą pogodzić? Wygląda na to, że możemy się spodziewać dwóch głównych wersji nowego Apple Watch'a - nazwijmy je Apple Watch 8 oraz Apple Watch SE. Apple Watch 8, dodatkowo, zostanie zapewne zaproponowany w dwóch wersjach rozmiarowych - tak jak ma to miejsce teraz, w 7. generacji. Widzimy więc, że poniekąd zarówno Pu, jak i Kuo mogą mieć rację - jeden z nich po prostu bierze pod uwagę dwa rozmiary zegarka jako inny model, a drugi mówi tylko o modelach, bez różnic w ich rozmiarach.

Jeśli chodzi o nowy design, rozwiązanie tej zagwozdki wydaje się być proste. Jak wiemy, Apple lubi używać starego (lub raczej, według nazewnictwa firmy, "klasycznego") designu w modelach SE. Ze względu na to jesteśmy przekonani, że Apple Watch 8 zadebiutuje z nowym wyglądem, podczas gdy nowa wersja Watch SE będzie nadal wyglądać tak samo, jak aktualnie dostępne zegarki. Dlatego też następna generacja zaoferuje coś dla każdego - albo nowości dostępne w ósemce, albo klasykę w postaci SE.