Apple Watch 8 w końcu zaprezentowany! Czy nowy zegarek od Apple trafi na Wasz nadgarstek?

Apple Watch 8 już tu jest! Czy te zmiany w końcu przekonają Was, aby kupić smartwatch od Apple? Firma podjęła parę ciekawych decyzji!

Spis treści

Najnowszy Apple Watch 8 w końcu ujrzał światło dzienne! Po wielu tygodniach spekulacji na konferencji Far Out w końcu ujrzeliśmy pierwszą oficjalną zapowiedź kolejnej generacji inteligentnego zegarka Apple. Trafiły się nam też zaskakujące informacje - na rynek wyjdzie nie tylko zwykła ósemka, ale też jej wersja Pro. Oto wszystko, co wiemy o nadchodzącym nowym smartwatchu od Apple.

Apple Watch 8 - wygląd

Apple Watch 8 nie różni się wiele od sowjego poprzednika, korzystając z tego samego designu. Dostępny będzie on w czterech kolorach matowych, a także 3 kolorach błyszczących.

Apple Watch 8 - funkcje

Nowy Apple Watch 8 ma wprowadzić czujniki temperatury. Dzięki niemu zegarek będzie mgł zdecydowanie lepiej śledzić cykl miesięczny, ze szczególnym uwzględnieniem owulacji. Fluktuacje temperatury wskazują na moment cyklu, w którym znajduje się osoba nosząca zegarek. Jednak będzie on przydatny nie tylko dla śledzenia owulacji, jednak jest też przydatny dla innych osób śledzących swoje zdrowie lub postępy treningowe.

Fot. Apple

Apple Watch 8 będzie w stanie wykryć, kiedy użytkownik był w wypadku samochodowym. W razie takiego zdarzenia, samodzielnie zadzwoni on po pomoc i poinformuje policję oraz służby ratownicze. Dzieje się to dzięki nowym czujnikom przeciążeń, a także algorytmom SI.

Apple Watch 8 - specyfikacja

Nowy smartwatch Apple zostanie wyposażony w tę samą, 18-godzinną baterię. Jednak możliwe będzie przedłużenie jej działania aż do 36 godzin, dzięki nowemu trybowi oszczędzania energii. Wyłaczy on niepotrzebne funkcjonalności i pomoże działąć przez nawet półtora dnia bez ładowania

Apple Watch 8 - cena

Apple Watch 8 dostępny będzie w dwóch rozmiarach oraz dwóch konfiguracjach, których cena będzie się od siebie różnić. Oto koszt każdej z nich:

Apple Watch 8 Wi-Fi - 2399 zł

Apple Watch 8 Wi-Fi + LTE - 2999 zł

Apple Watch 8 Wi-Fi - 2599 zł

Apple Watch 8 Wi-Fi + LTE - 3199 zł

Apple Watch 8 - premiera

Co prawda dzisiaj Apple Watch 8 zosta zaprezentowany na konferencji Far Out, jednak nie trafi on jeszcze do sklepów przez jaki czas. Co prawda już teraz możemy zamawiać zegarek w przedsprzedaży, jednak na jego dostarczenie będziemy musieli poczekać aż do 16 września. To wtedy smartwatch trafi na półki sklepowe i rozpocznie się jego stacjonarna sprzedaż.