Apple Watch 8 z trzecią, zupełnie nową wersją! Jak będzie wyglądała nowa oferta Apple?

Na jaw wychodzą ciekawe informacje o nowej wersji Apple Watcha 8 - to będzie coś, czego wcześniej nie widzieliśmy w katalogu firmy! Premiera już niedługo a ja się zastanawiam, jak w takim razie będzie wyglądała oferta smartwatchy od Apple po zaprezentowaniu ósemki.

Era smartwatchy została spopularyzowana przez pierwszego Apple Watcha. Od tego czasu Apple króluje na tym rynku, a inne firmy rozpaczliwie starają się dogonić firmę z Cupertino - chociaż Samsung coraz bardziej depcze jej po piętach ze swoim nowym Galaxy Watchem 5.

Ze względu na tę rosnącą konkurencję Apple zdaje sobie sprawę, że nie może sobie pozwolić na dalszy brak zmian - potrzebne jest odświeżenie inteligentnych zegarków firmy. Już rok temu słyszeliśmy o takich planach - zegarek miał dostać zupełnie nowy wygląd, pasujący do pozostałych urządzeń z katalogu Apple. Niestety nie doszło to do skutku, jednak już w tym roku w końcu zobaczymy nowy design nadchodzących smartwatchy - ale nie tylko!

BREAKING: New details about RUGGED Apple Watch Series 8 ????



⌚️ Larger ~2-inch display

???? Stronger non-aluminum casing

???? Bigger internal battery

???? Fever detection



(via @markgurman) pic.twitter.com/SK5e194OeW — AppleTrack (@appltrack) July 6, 2022

Według najnowszych przecieków od znanego analityka Apple Marka Gurmana, nowy wygląd nie ma być jedyną zmianą w ofercie smartwatchy Apple. Wspominaliśmy już też o większym ekranie, który ma trafić do najnowszych zegarków, wygląda jednak na to, że to też nie koniec zmian. Jak sugerują najnowsze przecieki, firma przygotowuje także specjalną, usportowioną wersję swojego zegarka.

Ma to być większy model, który charakteryzować się będzie większą baterią i zdecydowanie bardziej wytrzymałą kopertą - poprzednicy są wykonani z aluminium, a wersja rugged może być stworzona ze stali nierdzewnej lub nawet stopu tytanu. Zobaczymy też szkło hartowane, które ma mieć drastycznie zwiększoną odporność na pęknięcia.

Wszystkie te zmiany sugerują, że Apple chce postawić na zegarek dla prawdziwych wyczynowców. Ma on zapewnić zauważalnie większą odporność na uderzenia, wstrząsy i niesprzyjające warunki. Umożliwi też korzystanie z niego bez ładowania przez dłuższy czas, co pomoże osobom zainteresowanym dłuższymi wyprawami w nieznane - w takich warunkach nie zawsze jest możliwość naładowania swojego zegarka, a jednocześnie chęć na mierzenie swoich postępów i przebytych kilometrów tylko wzrasta.

Fot. Jon Prosser

Wprowadzenie nowego, wyczynowego modelu Apple Watcha będzie ciekawym posunięciem i mocno wpłynie na cały katalog firmy z Cupertino. Wygląda na to, że możemy dostać trzy nowe warianty Apple Watcha 8 - większą i mniejszą wersję standardową oraz jeden wariant sportowy. Do tego dużo mówi się o odświeżonym Apple Watchu SE 2, który zajmie miejsce swojego poprzednika. Apple znane jest też z tego, że w sprzedaży pozostawia poprzednią wersję zegarka, więc możemy się też spodziewać, że nadal będziemy mogli kupić Apple Watch 7.

Tak dużo propozycji może być obosiecznym mieczem dla firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Z jednej strony większy wybór może przyciągnąć do zegarka więcej klientów - szczególnie propozycja smartwatch z lepszą baterią i większą wytrzymałością. Jednak taki zabieg sprawia też, że wybór może być cięższy, co często zniechęca konsumentów i sprawia, że rezygnują z zakupów.

Wydaje się jednak, że zwiększenie gamy zegarków o model stricte sportowy jest niezłym posunięciem. Teraz osoby, które bały się uszkodzenia swojego urządzenia przy cięższych ćwiczeniach, będą mogły pozbyć się tego lęku. Jednak jeśli nadal zastanawiacie się, czy czekanie na najnowszy model w ogóle ma sens - mamy porównanie, które pomoże Wam w wyborze między siódmą a ósmą generacją!