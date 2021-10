Apple Watch Pro odnaleziony! Czy kiedykolwiek doczekamy się premiery?

Nazwa Apple Watch Pro została zauważona w ukrytym pliku egzemplarza demonstracyjnego w sklepie detalicznym. Ten ukryty plik został znaleziony przez @AppleDemoYT, który podzielił się tą wiadomością na swoim koncie na Twitterze.

Jednostka demo, który ma ten plik, była sparowana z iPadem Mini, aby móc pokazać możliwości watchOS klientom sklepu. Znaleziono w nim logo Apple Watch Pro wraz z innymi wariantami smartwatcha od Apple - Watch Sport i Watch Edition. Innymi słowy, oznacza to, że firma z Cupertino pracowała nad wariantem Apple Watcha Pro, który prawdopodobnie planowo miał być wydany w 2015 roku.

Zobacz również:

Upon looking into some of the demo content files on a 2015 Apple Watch Demo (A1623), I discovered an image of logo for an unknown model of Apple Watch. Not sure if “Apple Watch Pro” is an unreleased model, or is just some place holder text. #appleinternal pic.twitter.com/kbpzBGrokX