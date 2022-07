Apple Watch SE 2 - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Apple Watch SE 2 może być kolejnym hitem sprzedażowym firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Podsumowujemy wszystkie informacje o następnym budżetowym smartwatchu Apple.

Spis treści

Zapowiedziany we wrześniu 2020 roku Apple Watch SE był świetnym pomysłem. Dał on możliwość rozszerzenia ekosystemu Apple o inteligentnych zegarek dla osób, które nie chciały wydawać na niego fortuny. Zegarek wyglądał i funkcjonował jak produkt Apple z najwyższej półki, ale można go było dostać za zdecydowanie mniejszą kwotę.

Było to urządzenie, które świetnie łączyło możliwości, jakość wykonania, funkcjonalność oraz cenę. Nic dziwnego, że stało się bardzo popularne wśród osób szukających smartwatcha dla siebie. Jednak po dwóch latach czas już na kolejną odsłonę tego zegarka. Na szczęście, do tego samego wniosku doszło też Apple i już niedługo powinniśmy zobaczyć jego drugą generację. Oto wszystko, co wiemy o nadchodzącym zegarku.

Zobacz również:

Apple Watch SE 2 - data premiery

Fot. TechAdvisor

Warto na początku zaznaczyć, że wszystkie informacje, które na tę chwilę posiadamy, pochodzą z nieoficjalnych przecieków, a nie od samego Apple - firma nie ma raczej w zwyczaju wyjawiać swoje produkty przed czasem.

Jednakże w branży działa wielu analityków, którzy od lat specjalizują się w produktach tej firmy, a ich przecieki w znakomitej większości okazują się poprawne. Według ich informacji, następną odsłonę Apple Watcha SE powinniśmy zobaczyć już tej jesieni!

Premiera tego zegarka ma się odbyć razem z wyjściem na rynek iPhone'a 14 oraz Apple Watcha 8 (Pro). Odbędzie się to w trakcie corocznego jesiennego eventu, zapewne w połowie września 2022. W tym roku będzie on wypełniony po brzegi ciekawymi premierami!

Apple Watch SE 2 - cena

Cena była jednym z głównych czynników wpływających na duży sukces Apple Watcha SE. Spójrzmy więc, ile aktualnie kosztuje pierwsza generacja tego zegarka:

Koperta 40 mm, GPS - 1349 zł

Koperta 40 mm, GPS + LTE - 1599 zł

Koperta 44 mm, GPS - 1499 zł

Koperta 44 mm, GPS + LTE - 1749 zł

Fot. TechAdvisor

Nadchodzący zegarek nie powinien znacząco róznić się ceną od swojego poprzednika. Jednak iDropNews sądzi, że jego cena może zostać podniesiona o około 20 dolarów (100 zł). Jest to powiązane z inflacją oraz większymi kosztami dostaw z Chin, na które wpłynął Covid oraz wojna w Ukrainie.

Oznacza to, że najtańszy zegarek od Apple będzie zaczynał się od około 1450 -1500 zł, a jego cena powinna dochodzić (w konfiguracji z podstawowym paskiem) do około 1850-1900 zł.

Apple Watch SE 2 - wygląd zewnętrzny

W kwestii wyglądu zewnętrznego wszyscy analitycy są ze sobą wyjątkowo zgodni - Apple Watch SE 2 nie będzie się różnił niczym od swojego poprzednika.

W ofercie pozostaną dwa warianty wielkości tarczy - 40 mm i 44 mm. Koperta ma zostać zbudowana z aluminium, a paski poprzedniej generacji powinny nadal pasować do nowego urządzenia.

Nie powinien dziwić ten brak zmian - Apple Watch 8 ma być pierwszym modelem, który przyniesie zmianę designu. Apple nie może sobie więc pozwolić, aby budżetowy model również mógł pochwalić się najnowszym designem - strategia marketingowa firmy polega na bardzo powolnym wprowadzaniu takich zmian do tańszych urządzeń.

Apple Watch SE 2 - nowe funkcje

Apple Watch, jak i inne smartwatche, są popularne głównie dzięki swoim ciekawym funkcjom sportowym oraz monitorującym nasze zdrowie. Ze względu na to, to właśnie na tym polu Apple stawia największe kroki ze swoim Watchem SE 2.

Według wielu publikacji, do najnowszego SE w końcu trafić ma funkcja, która jest wyróżnikiem Apple Watchy od czwartej generacji, czyli EKG - technologia pozwalająca na wykrywanie np. migotania przedsionków czy arytmii serca. Wiele razy słyszeliśmy opowieści o tym, jak ta właśnie funkcja ratowała życie właścicielom zegarka Apple, bardzo więc cieszy to, że w końcu znajdzie się ona również w najtańszej wersji tego smartwatcha.

Fot. TechAdvisor

Niestety nie wszystkie funkcje większych braci trafią do SE. Najsmutniejszą wiadomością jest zapewne brak pulsoksymetru - szczególnie po doświadczeniu epidemii Covid-19 był to bardzo oczekiwany dodatek.

Jednak aby osłodzić nam tę stratę, Apple przygotowało inną długo oczekiwaną funkcję - Always on Display, czyli ekran zawsze aktywny! Dzięki niemu zegarek będzie o wiele łatwiej użytkować jako zwykłe urządzenie do mierzenia czasu - godzina nie będzie już znikać z tarczy i pojawiać się tylko po podniesieniu nadgarstka.

Apple Watch SE 2 - specyfikacja techniczna

Według najnowszych wieści, Apple Watch SE 2 ma zostać wyposażony w czip S7, który aktualnie możemy spotkać w najnowszym (nadal) Apple Watchu 7. Oznacza to, że nie powinniśmy martwić się o wydajność nowego smartwatcha. Procesor znany z Watcha 7 jest niezwykle szybki i poradzi sobie z łatwością ze sprawnym zarządzaniem nowym SE.

Będzie to też spory skok dla samego Watcha SE - pierwsza generacja działa dzięki dość wysłużonemu czipowi S5, który jest nawet 50% wolniejszy od S7. Oznacza to, że możemy spodziewać się naprawdę dużej różnicy w prędkości między tymi dwoma urządzeniami.