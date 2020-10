Apple Watch SE niebezpieczny! Urządzenie przegrzewa się podczas snu

Użytkownicy z Korei południowej donoszą o problemach nowego, atrakcyjnego cenowo zegarka od Apple. Apple Watch SE ma problemy z przegrzewaniem się, co w przypadku zegarka noszonego na nadgarstku może zakończy się tragicznie.

Wróćmy na chwilę do 2016 roku, kiedy to Samsung wprowadził na rynek Galaxy Note 7. Szybko okazało się, że smartfon ten posiada wadliwą baterię, które doprowadzała do przegrzewania się urządzenia, a w skrajnych przypadkach dochodziło do pożaru. W konsekwencji linie lotnicze zakazały wnoszenia tego smartfona na pokład swoich statków powietrznych, a Samsung wycofał urządzenie z rynku.

Apple Watch SE Źródło: macworld.com

Pomyślmy co by się stało, gdybyśmy nie mówili o smartfonie, a zegarki, który nosimy na nadgarstku. Najnowsze informacje z Korei Południowej donoszą, że wybrani użytkownicy zegarków Apple Watch SE raportują przegrzewanie się urządzenia. Na szczęście w chwili obecnej nie doszło do żadnego przypadku samozapłonu. Nikt poważnie nie ucierpiał ze względu na przegrzanego Apple Watch SE, ale sprawa jest dosyć poważna.

Na Reddicie pojawił się post, w którym użytkownicy Apple Watch SE informują o problemach. Dotyczą one między innymi fabrycznie nowego Apple Watch SE, który został dostarczony 8 października 2020 roku. W nocy z 9/10 października jego właściciela obudził ból na nadgarstku. Szybko okazało się, że zegarek Apple Watch SE mocno się nagrzał i spowodował lekkie poparzenie nadgarstka. Zegarek nie reagował na przyciski ani dotyk, ale można było wyszukać go z a pomocą aplikacji Find My. W dniu 16 października 2020 roku urządzenie zostało wymienione przez Apple na fabrycznie nowe.

Zegarek przegrzewa się w prawym górnym rogu niedaleko cyfrowej koronki. W chwili obecnej nie wiadomo, co jest źródłem problemu. Wnikliwi użytkownicy Reddita zaznaczają, że w tym miejscu umieszczono silnik wibracyjny Taptic Engine.

W chwili obecnej problem z przegrzewającymi się Apple Watch SE dotyczy tylko i wyłącznie Korei Południowej (potwierdzono 6 przypadków w różnych konfiguracjach zegarka), ale niewykluczone, że wadliwe urządzenia trafiły również do innych krajów. Aktualnie Apple milczy w sprawie i nie wprowadziło żadnego programu naprawczego.

Źródło: ubergizmo.com