Apple Watch Series 4 w Polsce bez dwóch ważnych funkcji. Klienci będą rozczarowani?

Ostatnia konferencja Apple obfitowała głównie w nowości smartfonowe, ale stała się również miejscem premiery nowej generacji inteligentnego zegarka. Jedną z największych nowości w Apple Watch Series 4 jest oczywiście moduł EKG, czyli elektrokardiogram. Jednak okazuje się, że póki co nie wszyscy klienci będą mogli zakupić taką właśnie wersję urządzenia.

Apple Watch Series 4 może wykonać dokładną analizę pracy serca i poinformować użytkownika o ewentualnych anomaliach. Wszystko za sprawą elektrod elektrokardiogramu umieszczonych na spodzie inteligentnego zegarka. Pomiar zajmuje 30 sekund i wymaga stałego naciskania cyfrowej korony. Wykres pracy serca zapisywany jest do pliku PDF dla wygodniejszej analizy przez lekarza. Wszystko wygląda pięknie, ale jest jedno ALE.

Na razie producent przewiduje sprzedaż Apple Watch Series 4 z modułem EKG wyłącznie na terenie USA. Sprzęt w tej wersji na razie nie trafi do Europy, a to oznacza, że pozostanie również poza zasięgiem polskiego konsumenta. To duże rozczarowanie, biorąc pod uwagę, że to właśnie ta funkcja spotkała się z najbardziej gorącym przyjęciem użytkowników.

Czytaj też: iPhone Xs, Xs Max oraz Xr - poznajcie najnowszą generację smartfonów Apple

Na razie możemy też zapomnieć o wariancie LTE wyposażonym w eSIM, czyli wirtualną kartę SIM. Powód takiego stanu rzeczy jest dość prosty. Na razie żaden z operatorów nie ma w swojej ofercie takiej usługi. Wiemy jedynie, że Orange powoli przymierza się do jej wdrożenia. Apple Watch Series 4 trafi do Polski już 28 września. Za 1900 złotych będzie można kupić wersję 40 mm, zaś za edycję 44 mm trzeba będzie zapłacić 2050 złotych.

To dobry moment na zakup Apple Watch Series 3

Przy okazji premiery nowej odsłony inteligentnych zegarków Apple, za każdym razem możemy liczyć na atrakcyjne zniżki produktów z poprzedniej generacji. To chyba najlepszy moment na zakup tego sprzętu. Za Apple Watch 3 trzeba obecnie zapłacić 1350 zł w wersji 38 mm i 1500 zł za edycję 42 mm.