Apple Watch Series 5: przecieki, cena, funkcje, data premiery

Co nowego przyniesie nowy Apple Watch? Kiedy zostanie zaprezentowany? Jakie będzie miał funkcje? Ile będzie kosztować?

Spis treści

Powiedzmy sobie szczerze: Apple nie potwierdziło jeszcze w żaden sposób istnienia kolejne generacji Apple Watch, ale z pewnością pracę nad tym urządzeniem są już w zaawansowanym stadium. Dodatkowo otrzymaliśmy już system watchOS 6 w wersji beta, pod kontrolą którego będzie pracował nowy smart zegarek z Cupertino.

Źródło: macworld

Brak oficjalnego potwierdzenia nie jest niczym niezwykłym. Apple nie chwali się nowymi urządzeniami przed premierą oraz kiedy nie są one jeszcze na tyle dopracowane, aby można było wprowadzić je na rynek. W poniższym artykule zbieramy wszystkie przecieki oraz najbardziej prawdopodobne informacje, które możesz znaleźć w sieci.

Data premiery

Każdy zegarek Apple Watch, który dostępny jest na rynku został wprowadzony do sprzedaży podczas wrześniowej imprezy, na której prezentowane są również nowe modele iPhone'a. Zasadniczo jest to akcesorium do telefonu, więc taki schemat działania nie powinien nas dziwić.

Wyjątkiem jest pierwszy model Apple Watch, który trafił na rynek w kwietniu. Później każdy kolejny model był prezentowany we wrześniu. Nie było również żadnego roku, w którym Apple nie zaprezentowałoby nowego modelu.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidujemy, że nowy Apple Watch Series 5 zostanie zaprezentowany we wrześniu 2019 roku wraz z nowymi modelami iPhone'a, a jego sprzedaż rozpocznie się niedługo po prezentacji.

Źródło: macworld

Cena

Oryginalny model Apple Watch został wprowadzony na rynek w cenie 349 dolarów za model 38 mm oraz 399 dolarów za większy 42 mm model. Następnie Apple podczas premiery kolejnych modeli wprowadziło zegarki Series 1 oraz Series 2. Zostały one zaprezentowane w tym samym czasie. Najtańszy model Series 1 kosztował 249 dolarów. Modele Series 2 zaczynały się od 369 dolarów. Ceny Apple Watch Series 3 startowały od 329 dolarów. Dodatkowo za 70 dolarów więcej można było kupić wersję z modemem.

Najnowsza obecnie generacja Apple Watch - Series 4 z wbudowanym EKG kosztuje od 399 dolarów.

Źródło: macworld

Wątpimy, aby Apple zwiększyło cenę nowej generacji zegarka. Model Series 4 znacznie zdrożał w porównaniu do poprzednich modeli i jest droższy nawet od oryginalnego Apple Watch. Przypuszczamy, że Apple wprowadzi nowy model w cenie od 399 dolarów, co przełoży się na co najmniej 1899 zł za mniejszy model.

Wygląd

Apple nie zdecydowało się na poważne zmiany w kwestii wyglądu Apple Watch. Projekt zegarka pozostał niezmieniony od czasu premiery pierwszej generacji. Jedyną zmianą są nowe kolory, paski oraz zmiana rozmiaru koperty w modelu Series 4. Mniejszy model ma teraz 40 mm zamiast 38 mm, a większy 44 mm zamiast 42 mm. Zredukowano również ramki okalające ekran.

Nie sądzimy, aby Apple zdecydowało się na wprowadzenie znacznych zmian w projekcie obudowy Apple Watch Series 5. Spodziewamy się, że seria 5 będzie wyglądać jak seria 4 z pewnymi niewielkimi różnicami takimi, jak np. inna waga.

Funkcje

Apple ogłosił mnóstwo nowych funkcji w nowym systemie watchOS 6, który zadebiutuje jesienią, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie nowe funkcje sprzętowe mogą pojawić się w kolejne generacji smartwatcha.

Źródło: macworld

Każdemu nowemu zegarkowi Apple Watch towarzyszy nowy chip (SoC), który oferuje szybszą pracę i lepszą żywotność baterii. Spodziewamy się go również w tym roku. Prawdopodobnie jego oznaczenie to S5.

Raport Bloomberga wskazuje, że Apple pracuje nad zaawansowanym systemem śledzenia snu, który jest już dostępny w zegarkach konkurencji, ale nowość ta ma być ponoć wprowadzona dopiero w 2020 roku.

Apple wyraźnie widzi potencjał swojego smartwatcha jako urządzenie do monitorowania wszelkiej masy aktywności sportowych oraz stanu zdrowia. Prawdopodobnie kolejne generacje przyniosą nowe funkcje, które będą powiązane ze zdrowiem.