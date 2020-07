Apple Watch Series 6 z czujnikiem monitorowania tlenu we krwi

Nadchodzący smartwatch od Apple zaoferuje nowe funkcje monitorowania aktywności i zdrowia. Mowa między innymi o czujniku mierzącym stężenie tlenu we krwi. Możliwe, że Apple Watch Series 6 zaoferuje również termometr mierzący temperaturę otoczenia.

W sieci pojawił się najnowszy raport DigiTimes, który tym razem dotyczy zegarka Apple Watch kolejnej generacji. Okazuje się, że smartwatch zaoferuje monitorowanie poziomu stężenia tlenu we krwi. Funkcja dostępna będzie we wszystkich modelach Apple Watch Series 6 niezależnie od wykończenia oraz rozmiaru koperty.

Apple Watch Series 5 (z lewej) oraz Apple Watch Series 3 (z prawej) - obecnie dostępne w sprzedaży zegarki od Apple

Źródła Digitimes donoszą, że w obudowie Apple Watch Series 6 znalazło się miejsce dla biosensorów, które są w stanie monitorować warunki snu, monitorować poziom tlenu we krwi oraz mierzyć tętno i rytm bicia serca. Całość zostanie uzupełniona przez system wczesnego wykrywania migotania przedsionków. Zegarek Apple Watch Series 6 w celu monitorowania wyżej wymienionych danych skorzysta z akcelerometru oraz żyroskopu.

Informacje pochodzące z tajwańskiej strony internetowej wskazują, że Apple w dalszym ciągu zamierza zwiększać funkcje zdrowotne oraz monitorowania aktywności w swoich smartwatchach.

Wcześniej odniesienia do funkcji wykrywania poziomu tlenu we krwi odnaleziono w wersjach beta systemu operacyjnego iOS 14.

Zgodnie z informacjami ukrytymi w odnalezionym kodzie źródłowym, Apple będzie dostarczać powiadomienia, gdy poziom tlenu we krwi spadnie poniżej zdrowego progu, który wynosi około 95 do 100 procent nasycenia. Spadek poziomu tlenu we krwi może sugerować poważne problemy z układem oddechowym lub sercem.

Niestety starsze zegarki Apple Watch Series 3/4/5 nie otrzymają tej funkcji po aktualizacji oprogramowania do watchOS 7.

Sensory Apple Watch Series 4

Co ciekawe w przeszłości Apple wyposażyło Apple Watch Series 0 z 2015 roku w aparaturę do monitorowania poziomu tlenu we krwi, ale funkcja ta nigdy nie została aktywowana. Zegarki Apple Watch od Series 1 wzwyż nie posiadają tego rozwiązania.

Funkcja monitorowania poziomu tlenu we krwi dostępna jest w niektórych konkurencyjny zegarkach z Wear OS.

Zegarek Apple Watch Series 6 powinien zaoferować również wyższą wydajność, bardziej wytrzymałą obudowę oraz ulepszone standardy łączności bezprzewodowej.

Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat iPhone 12.

Sprawdź, ile kosztuje Apple Watch Series 5

Aktualne ceny w sklepach SmartWatch APPLE Watch Series 5 GPS Koperta 40 mm z aluminium w kolorze... 1 949 zł

Źródło: macrumors.com