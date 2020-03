Apple Watch Series 6 ze śledzeniem snu z prawdziwego zdarzenia!

Nadchodzący zegarek od Apple w połączeniu z watchOS 7 zaoferuje nowy system monitorowania snu.

Smartwatche są przydatne nie tylko w ciągu dnia. W nocy, gdy my kładziemy się spać nasze inteligentne zegarki monitorują, a raczej mogłyby monitorować nasz sen. Niestety w dalszym ciągu większość rozbudowanych smartwatch'y posiada wydajne podzespoły, które w połączeniu z mała baterią powodują, że w nocy zamiast monitorować nasz sen znajdują się na podkładce ładującej. Dotyczy to zarówno zegarków pracujących pod kontrolą Wear OS, jak i watchOS.

Źródło: apple.com

Już w zeszłym roku pojawiły się informacje, które wskazywały na to, że Apple pracuje nad nowym, natywnym systemem śledzenia snu przeznaczonym dla zegarków z rodziny Apple Watch. Rzekoma funkcja miała zostać dodana do systemu operacyjnego watchOS wraz z kolejną dużą aktualizacją rozwojową. Możliwe, że plotki z 2019 roku potwierdzą się na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Apple od dłuższego czasu bardzo dba o zdrowie i cyfrową równowagę swoich klientów wprowadzając coraz to nowe funkcje takie, jak motyw ciemny, czas przed ekranem czy blokadę czasową dla danych aplikacji.

Według portalu 9to5Mac, który dotarł do nieoficjalnej listy zmian, jakie zaoferuje watchOS 7, Apple ma zamiar zaoferować śledzenie snu z prawdziwego zdarzenia. To świetna wiadomość, ale z opcji nie skorzystają raczej posiadacze obecnych zegarków od Apple. W sklepie App Store już teraz istnieje wiele programów do monitorowania aktywności podczas snu, ale problem nie leży w aplikacjach, a konstrukcji zegarka Apple Watch.

Zegarki od Apple zostały skonstruowane w taki sposób, że są świetnymi kompanami podczas dnia, ale ich bateria wieczorem prosi się o ładowanie. Mój prywatny Apple Watch Series 3 w okolicach godziny 22 posiada od 30 do 40 procent naładowania baterii w zależności od rodzaju treningu, jaki wykonałem. Oznacza to, że nawet jeżeli watchOS 7 zaoferuje śledzenie snu to raczej z niego nie skorzystam. Powód jest prosty - od razu po przebudzeniu musiałbym naładować zegarek.

Z tego właśnie powodu śledzenie aktywności przydatne będzie na Apple Watch Series 6, który powinien zaoferować większy akumulator.

Źródło: ubergizmo.com