Apple Watch Series 7 jednak bez tej funkcji?

Wygląda na to, że wyczekiwana przez fanów funkcja nie pojawi się w tegorocznej edycji smartwatchy Apple.

Zegarki Apple Watch Series 7 wyglądają na przełomowy produkt w historii inteligentnych zegarków Apple. Gigant z Cupertino po raz pierwszy o kilku lat zdecydował się na znaczne zmiany w wyglądzie i konstrukcji swojego produktu. Spodziewamy się, że tegoroczne zegarki będą posiadać płaski ekran i zerwą ze znanym z wcześniejszych modeli raczej obłym wyglądem. Ich wygląd ma być zbliżony do iPada Pro oraz iPhone'a 12.

Podczas konferencji WWDC 2021 producent odsłonił karty i zaprezentował nowy system operacyjny, pod kontrolą którego będą pracować Apple Watch Series 7: watchOS 8. Razem z nim na pokładzie mają pojawić się nowe funkcje zdrowotne oraz fitness. Jedną z nowości miała być możliwość pomiaru ciśnienia krwi użytkownika, na którą wielu fanów zegarków Apple z pewnością liczyło. O implementacji tej funkcji pisał niedawno portal Nikkei Asia, jednak szybko zostało to zdementowane przez Marka Gurmana z Bloomberga:

no chance — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2021

Wygląda więc na to, że na możliwość zmierzenia ciśnienia krwi przez Apple Watch przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej rok. Niewykluczonym jest także, że na tegoroczne Apple Watch Series 7 przyjdzie nam poczekać dłużej, niż wcześniej zakładaliśmy. Wedle najnowszych informacji, przekazanych także przez Marka Gurmana, produkcja nowych smartwatchy utknęła w miejscu, a w fabrykach napotkano na problemy związane z nowym projektem zegarków. Wygląda na to, że o ile termin premiery zegarków pozostaje niezagrożony, to możemy spodziewać się problemów i opóźnień w realizacji zamówień przez Apple.

Zobacz również: