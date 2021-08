Apple Watch Series 7 już dostępny? Zaskakujące zdjęcia!

W internecie pojawiły się pierwsze zdjęcia urządzenia wyglądającego jak najnowszy smartwatch Apple!

W sieci opublikowane zostały przed chwilą fotografie inteligentnych zegarków, które do złudzenia przypominają Apple Watch Series 7. Zegarki swoją premierę mają mieć już 14 września, więc nie dziwi nas, że pojawia się o nich coraz więcej informacji.

Tym razem otrzymujemy jednak dużo więcej niż tylko informacje. Użytkownik Twittera Majin Bu opublikował dziś zdjęcia, na których możemy znaleźć zegarki wyglądające jak Apple Watch Series 7! Możecie zobaczyć je poniżej:

Okazuje się jednak, że nie są to urządzenia, które jeden z pracowników Apple potajemnie wyniósł z fabryki i zdecydował pokazać światu. Prawda jest nieco bardziej przyziemna. Zegarki, które możecie zobaczyć na fotografiach są niezwykle dokładnie odwzorowanymi kopiami smartwatchy, które na rynku mają pojawić się we wrześniu. Widoczne na zdjęciach urządzenia zostały wykonane w oparciu o grafiki, rendery i pliki CAD, które od dłuższego czasu są dostępne w sieci. Są one podobno dostępne do kupienia w Chinach za 350-400 yuanów, czyli około 210-240 złotych.

Te oczywiste podróbki pozwalają nam jednak na pierwsze spojrzenie na to, jak faktyczne smartwatche Apple mogą się prezentować. Wiemy, że gigant z Cupertino planuje duże zmiany w konstrukcji zegarków, począwszy od płaskiego ekranu, przez upodobnienie wyglądu do innych urządzeń firmy, na zwiększeniu rozmiaru koperty kończąc. Mają one być także nieco cieńsze od swoich poprzedników. O tym, jakich zmian i nowości w Apple Watch Series 7 możemy spodziewać się od Apple dowiecie się z naszego artykułu, w którym zbieramy wszystkie te informacje.

