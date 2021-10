Apple Watch Series 7 już w polskich sklepach!

Choć przedsprzedaż nowych smartwatchy Apple ma rozpocząć się dopiero jutro, to już teraz możemy zapoznać się z dostępnymi wariantami Apple Watch Series 7.

Apple wystawiło w tym roku swoich fanów na próbę. Osoby czekające na Apple Watch Series 7 musiały zapewne poczuć spore rozczarowanie po prezentacji smartwatcha w trakcie wrześniowego California Streaming. Zabrakło spodziewanych zmian w wyglądzie oraz co najważniejsze, konkretnej daty premiery.

Spodziewaliśmy się więc, że na zakup Apple Watch Series 7 przyjdzie nam jeszcze poczekać długie tygodnie. Na szczęście gigant z Cupertino ogłosił niedawno, że przedsprzedaż tych urządzeń rozpocznie się już jutro, czyli w piątek 8 października. Zegarek zaczął pojawiać się w wielu zagranicznych sklepach już w ciągu ostatnich kilku dni.

Teraz okazuje się, że dzień wcześniej mamy także dostęp do oferty Apple w wielu polskich elektromarketach. Cóż, częściowy dostęp. W ofercie takich sklepów jak RTV Euro AGD, MediaExpert oraz wielu innych pojawiły się już zegarki Apple Watch Series 7. Mamy więc okazję na zapoznanie się z ich wyglądem, nowymi funkcjami i specyfikacją techniczną.

Jeżeli liczyliście jednak, że uda wam się zamówić smartwatch jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem przedsprzedaży, to czeka was rozczarowanie. Zakupu będziecie mogli dokonać dopiero jutro. W sklepach nie podano jeszcze ani cen nowych zegarków, ani ich dostępności i ewentualnego terminu dostawy. Spodziewamy się jednak, że za najmniejsze modele z kopertą 41 mm przyjdzie nam zapłacić około dwóch tysięcy złotych. Będzie to więc podobna kwota, jaką trzeba wyłożyć za Apple Watch Series 6. Są też także i złe wieści, ponieważ, opierając się na wcześniejszych przeciekach, spodziewamy się, że ilość dostępnych na samym początku zegarków będzie mocno ograniczona. Będziecie więc musieli się spieszyć, jeżeli chcecie otrzymać swój Apple Watch Series 7 w momencie premiery.

O cenach i dostępności tegorocznych smartwatchy Apple będziemy was informować na bieżąco od momentu otwarcia ich przedsprzedaży.

