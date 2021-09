Apple Watch Series 7 pokaże jeszcze więcej informacji!

Zmiany w tegorocznych Apple Watch Series 7 możemy nazwać przełomowymi. Gigant z Cupertino po raz pierwszy od wielu lat zdecydował się na odświeżenie konstrukcji swoich zegarków. Jeżeli potwierdzą się wcześniejsze domysły, to już za dwa tygodnie Apple zaprezentuje zegarki z płaskim wyświetlaczem, o spłaszczonej kopercie i zaokrąglonych rogach, co ma przybliżyć ich wygląd do innych produktów marki.

Kolejną ze zmian jest powiększenie koperty zegarków z 40 do 41 mm oraz z 44 do 45 mm. I właśnie ta zmiana ma być kluczowa. Za większą kopertą podąża bowiem większy wyświetlacz.

This is a surprisingly substantial display size increase. Gray is 44mm and black is Series 7. Case of the watch is definitely gonna feel bigger on the wrist. https://t.co/d6pfrdqve9 pic.twitter.com/XCa5NKP1Mo